Как отчистить чайник из нержавейки: простой способ

Чайник из нержавеющей стали всегда имеет стильный вид – блестящий зеркальный материал особенно хорошо вписывается в современные интерьеры. Но буквально через неделю использования такой чайник превращается в сплошную проблему. На его боках налипает жир, пыль, остаются пятна от воды и другая грязь.

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Чистка с помощью оттирания пятен при этом может оставить на поверхности царапины и испортить ее вид не меньше самой грязи. Поэтому OBOZREVATEL рассказывает о способе, как отчистить стальной чайник так, чтобы он и дальше выглядел великолепно, но при этом не потратить на эту задачу слишком много сил и времени. Важное уточнение, речь идет о чайнике, который ставят на плиту, а не об электрической модели.

Итак, чтобы избавиться от пятен, нужно погрузить предмет в емкость побольше и прокипятить с моющим средством. Подойдет обычная жидкость для мытья посуды. Чайник нужно поставить в большую емкость, например кастрюлю, залить его водой, так чтобы все его металлические части были покрыты полностью, и добавить несколько капель жидкости для посуды. При этом проследите, чтобы пластиковые детали, такие как ручка, не попали в воду. После этого кипеть в мыльном растворе чайник должен примерно 15 минут.

Далее нужно снять сосуд с огня и дать немного остыть. А затем все еще горячий чайник нужно достать и промыть внешние стенки под проточной водой с помощью мягкой губки. Из-за того, что предмет будет все еще горячим, все загрязнения легко сотрутся. Особенно после обработки в кипящем мыльном растворе.

Когда мытье будет завершено, чайник обязательно нужно вытереть досуха, чтобы на нем не появились новые пятна извести. Такую чистку можно проводить довольно часто, она не повреждает материал.

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