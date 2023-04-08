Если гости на пороге: как быстро отмыть кухонную плиту

Независимо от того, какого типа плита или варочная поверхность стоит у вас дома, главное желание, когда вы ее чистите, сделать это максимально эффективно и быстро. Что не всегда просто, ведь во время приготовления пролитые и просыпанные продукты пригорают к поверхности.

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Однако, эффективные чистящие средства можно сделать и из домашних ингредиентов. При этом они будут одинаково деликатны даже для стеклокерамики. OBOZREVATEL рассказывает о таких средствах.

Жидкость для мытья посуды

То, что отмывает остатки пищи с кастрюль, вполне успешно справится также и с плитой. Жидкостью для посуды можно мыть плиту в ежедневном режиме, тогда достаточно будет одной капли, нанесенной на губку. Но она справится и с устаревшими пятнами. Тогда лучше нанести немного средства на пятно, равномерно распределить его и оставить на время от 10 до 30 минут – в зависимости от степени загрязнения. А потом хорошо потереть мягкой губкой и тщательно смыть.

Лимонная кислота

Это средство можно получить как растворив пищевую кислоту в воде, так и из свежего лимонного сока. Также отдельные пятна можно натирать долькой лимона. Можно протереть кислотным раствором всю поверхность – он смоет загрязнение и обезжирит поверхность, можно обработать пятна и оставить кислоту действовать на 15-20 минут. Смывать такое средство очень просто.

Уксус

Еще одна пищевая кислота, которая может очистить плиту. Уксус можно использовать в смеси с водой в равных частях, или чистым, когда нужно избавиться от стойких пятен. Распылите средство или налейте немного на поверхность и разотрите. А потом смойте. Устойчивые пятна потребуют более длительной обработки, чтобы кислота растворила загрязнение.

Уксус с содой

Это сильное средство для действительно упрямых пятен. Соду надо смешать с водой до образования пастообразной субстанции и распределить по поверхности пятна. А затем побрызгать уксусом из пульверизатора. Начнётся реакция, во время которой будет выделяться пена. Когда она завершится, загрязнение можно будет легко стереть мягкой губкой.

Нашатырный спирт

Это средство хорошо отмоет в том числе стеклянную варочную поверхность. Чтобы приготовить его, нужно взять одну чайную ложку спирта и развести в стакане воды. Этой смесью обрабатывают поверхность. Чтобы вывести пятна, нужно оставить его на 10-15 минут. После этого загрязнение можно будет аккуратно стереть, а плиту промыть чистой водой.

Средство из мыла и соды

Для чистки лучше подойдет жидкое хозяйственное мыло, хотя можно выбрать и другой вариант. Его нужно смешать в равных пропорциях с содой и слегка разбавить водой. Получившуюся смесь наносят на варочную поверхность и оставляют действовать на 10-20 минут. После этого поверхность остается аккуратно протереть и смыть остатки средства.

Средство из мыла, соды и уксуса

Это более сильная версия предыдущего средства, ведь включает в себя еще и уксус. Она легко отчистит даже стеклокерамику. Чтобы приготовить порцию средства, возьмите 20 грамм соды, 2 столовые ложки уксуса и 25 грамм жидкого хозяйственного мыла. Растворите все составляющие в стакане горячей воды. Этим средством нужно обработать поверхность и оставить его действовать. Продолжительность зависит от степени загрязнения. Смывать средство лучше теплой водой.

Горчичный порошок

Это средство эффективно выводит жир, но не очень подойдет для поверхностей, которые боятся царапин. Порошок следует развести с водой до состояния кашицы и обработать ею поверхность. Легкие загрязнения отстанут сразу, на сложных его можно оставлять даже на несколько часов.

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