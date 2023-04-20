Как избавиться от ржавчины в унитазе: бабушкина хитрость

Желтые следы ржавчины в унитазе кажутся непреодолимым препятствием для любителей чистоты. Ведь это загрязнение способно въедаться в поверхность. Однако на самом деле избавиться от ржавчины вполне возможно. Причем без чрезмерных усилий.

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Издание Sante Plus собрало несколько уловок, которыми пользовались еще наши бабушки. Они знали, чем разрушить некрасивые пятна, возникающие из-за контакта водой с примесями железа с воздухом. Вот несколько средств, которые позволяют избавиться от проблемы быстро и легко.

Щавелевая кислота

Это средство часто используют для отбеливания текстиля и кожи, им даже восстанавливают пожелтевший мрамор. Оно справится и с пятнами на унитазе. Для этого нужно взять 10 мл кислоты на 90 мл воды и вылить раствор на участки, которые вы хотите очистить. Дальше пятна придется потереть шершавой стороной губки или щеткой. Работать со средством можно только в защитных перчатках.

Соляная кислота

Использовать это средство можно таким же образом, как и щавелевую кислоту. Но защищать себя придется более тщательно. Кроме перчаток понадобятся защитные очки и респиратор, ведь соляная кислота может вызвать химические ожоги.

Лимонная кислота с содой

Пищевая лимонная кислота в сочетании с содой является очень эффективным средством. Можно приготовить пастообразную смесь этих веществ с водой и обработать ею пятна, а затем потереть их щеткой. Для лучшего эффекта пасту можна оставить на время на поверхности под пищевой пленкой, чтобы она оставалась влажной. А можно воспользоваться свежим лимоном. На срез наносят соду или крупную соль и тщательно потирают этим срезом пятно, затем оставляют средство на 15 минут и смывают.

Винный камень

Это кислотное средство часто используется в кулинарии для изготовления теста. Также им можно посыпать пятна ржавчины. Причем не только на унитазе, но и на раковинах или ванной. Для отчистки грязи с помощью винного камня лучше всего использовать смоченную в воде щетку. Кроме того, смешанный с водой кислотный порошок может разрушать сложные отложения. Особенно если оставить его действовать под пленкой.

Сода или соль

Порошок пищевой соды или поваренная соль могут выступить мягкими абразивами, которые механически уберут ржавчину и при этом не поцарапают фаянс. Намочите поверхность, которую хотите почистить, а затем посыпьте ее абразивом. Дайте средству несколько минут, чтобы подействовать, затем потрите щеткой и смойте.

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