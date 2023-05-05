Как избавиться от пятен на белой одежде: действенный способ

Одна из самых неприятных вещей, которая может произойти, когда вы достаете из гардероба свою летнюю одежду во время смены сезона, это заметить на белых рубашках, футболках, юбках или брюках некрасивые пятна. Это же касается и белого постельного белья. Такие следы могут появляться во время длительного лежания в шкафу, а отстирать их не всегда удается с первого раза.

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OBOZREVATEL рассказывает о способе вернуть белым вещам белизну. Впрочем, речь идет только о таких натуральных тканях, как хлопок и лен, которые могут выдержать кипячение. Ведь речь пойдет о растворе, который лучше всего подействует именно под воздействием высокой температуры.

Чтобы подготовить смесь для раствора, нужно взять:

пятновыводитель на основе активного кислорода – 4 столовые ложки;

стиральный порошок – 1 столовая ложка;

сухой отбеливатель для тканей – 1 столовая ложка.

Эти составляющие нужно поместить в 10-литровую кастрюлю и залить кипятком примерно на 1-2 сантиметра. После этого все порошки необходимо тщательно размешать, чтобы они полностью растворились. При перемешивании жидкость может начать пениться – нужно дать ей время "успокоиться" и после этого влить в кастрюлю еще 5 литров крутого кипятка.

Средство для кипячения белого готово. В кастрюлю с этой жидкостью помещают все белые вещи и кипятят на медленном огне в течение 20 минут. После этого одежду нужно оставить в растворе, пока он не остынет. Далее вещи отжимают от лишней воды и стирают в машине на обычной программе при 30 градусах. После этого пятна должны исчезнуть бесследно.

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