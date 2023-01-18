Как избавиться от накипи в стиральной машинке: три простых способа

Одна из самых частых поломок стиральной машины – это нагревательный тен, который выходит из строя из-за большого количества отложений солей на нем. Поэтому, если вы хотите, чтобы прибор прослужил вам подольше, важно знать, как почистить накипь в стиральной машине.

Видео дня

OBOZREVATEL собрал три рецепта как можно эффективно сделать это с помощью подручных средств.

Лимонная кислота

Разрушать накипь, даже устаревшую, помогают кислотные средства, так что обычная пищевая лимонная кислота может быть здесь очень действенной. Количество кислоты, нужной для чистки, можно рассчитать исходя из максимальной загрузки вашей машины – на 1 килограмм белья понадобится 20-30 граммов сухой кислоты. Следовательно, на очистку стиралки, рассчитанной на 5 кг, уйдет 100-150 граммов кислоты.

Средство необходимо засыпать в лоток для стирального порошка и включить пустую машину на режим средней продолжительности с максимальной температурой воды. Посреди цикла, когда барабан будет полным воды, стирку нужно будет остановить. Пусть раствор действует на механизм внутри в течение 2-3 часов. После этого восстановите цикл и добавьте к нему еще одно полоскание.

Уксус

Еще одна кислота, эффективно преодолевающая накипь, это уксусная. Чтобы почистить стиралку с ее помощью, возьмите 1,5-2 стакана 9% уксуса. Влейте жидкость в лоток для порошка и запустите пустую машину на средний цикл стирки с горячей водой. После завершения цикла запустите дополнительное полоскание.

Уксус с содой

Чтобы усилить очищающее действие уксуса, к нему можно добавить соду – вещества вступят в реакцию и удалять даже застаревшую накипь. Сначала смешайте половину стакана сухой соды с таким же количеством воды. Эту пасту добавьте в лоток для стирального порошка. Стакан уксуса с концентрацией 9% при этом нужно будет влить в барабан. Затем снова выберите средний цикл стирки и высокую температуру. После его завершения дополнительно прополощите машину.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как удалить известковые отложения в унитазе с помощью аспирина.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.