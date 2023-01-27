Как и когда обрезать 'женское счастье' спатифиллум, чтобы было больше цветов

Спатифилумы снискали настолько хорошую славу, что их называют "женским счастьем". Растение является одним из самых эффективных фильтров для воздуха, ему приписывают положительную энергетику, которая привлекает счастье в дом, и вдобавок оно очень красиво цветет, не требуя при этом больших усилий по уходу. Впрочем, для пышного цветения и эффектного вида куста эксперты все же советуют время от времени проводить обрезку растения. Поэтому важно знать, как и когда правильно обрезать спатифиллум.

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Издание Express обратилось к эксперту по комнатным растениям Владану Николичу, чтобы узнать все нюансы. По его словам, если растение выглядит здоровым и все его листья в хорошей форме, то можно не беспокоиться об обрезке. А вот когда оно начинает терять цвет, желтеть, буреть и увядать, тогда листики и веточки нужно удалять. Это поможет предотвратить распространение проблемы дальше.

Также эксперт советует проводить процедуру для спатифиллума, да и других растений, в период активной вегетации. Так они легче восстановят свой облик. Если обрезать "женское счастье" зимой, на восстановление уйдет гораздо больше времени.

Как обрезать спатифиллум

Убедитесь, что вы используете для процедуры продезинфицированный секатор или ножницы – так вы не перенесете заболевания и вредителей с других растений. Лучше всего обрабатывать инструмент кипятком или паром. Чтобы удалить листок или побег, доберитесь до основания – обрезать их нужно у самого корня.

Обрезайте не только больные листья, удаляйте также увядшие цветы. Так спатифилум не будет тратить на них энергию и будет цвести более интенсивно и обильно. Причем удалять можно даже цветы, на которых только что появились признаки увядания – это только побуждает растение цвести еще активнее. Если цветоносы успели засохнуть, их можно легко отрывать вручную.

В любом случае, производите обрезку спатифиллума в защитных перчатках. Растение содержит токсичный оксалат кальция. Также после завершения работы тщательно помойте руки с мылом, прежде чем приступать к каким либо другим делам.

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