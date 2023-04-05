Как долго можно оставлять мокрое белье в стиральной машинке: что влияет

Любая современная стиральная машина имеет режим отложенной стирки – белье можно оставить на ночь, а с утра достать и развесить. Это означает, что какое-то время вещи полежат в закрытом барабане. Но в таком случае со временем может появиться неприятный запах, от которого можно избавиться только с помощью новой стирки. Поэтому многих интересует вопрос, как долго можно держать мокрое белье внутри стиральной машины?

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Издание Sante Plus утверждает – привычка бросать мокрые вещи в барабане очень плохая. Она не только вредит тканям, но и может привести к поломке стиралки.

Как это может повредить машину?

Большинство производителей советуют не медлить и доставать чистую одежду и белье сразу после завершения стирки. А все потому, что сырая ткань создает внутри механизма условия для развития плесени и бактерий. Такое "наполнение" не идет на пользу в частности чувствительной электронике прибора.

Чтобы предотвратить проблему, мокрые вещи нужно доставать как можно скорее. Также необходимо после стирки оставлять дверцу машины приоткрытой. Это поможет просушить прибор изнутри как следует и обеспечит ему хорошую вентиляцию.

Может ли оставленная в барабане одежда покрыться плесенью?

Краткий ответ – да. Если вещи будут долго лежать в барабане, в лучшем случае они завоняются и избавиться от этого запаха будет очень сложно. Придется стирать все заново, что является бесполезным расходом ресурсов.

Особо длительное пребывание постиранных вещей внутри машины может привести к тому, что в них попадут споры плесени. В таком случае на ткани появятся характерные пятна и ей понадобится очень серьезная обработка, чтобы избавиться от этой проблемы.

Почему белье плохо пахнет после стирки?

Но бывает так, что постиранные в машине вещи плохо пахнут даже сразу после завершения цикла. Это может быть не только из-за влаги, но и из-за скопления грязи на внутренних деталях вашей стиральной машины. Обычно это частички жира, ворсинки и другие остатки, засоряющие определенные компоненты. Вот почему всегда важно тщательно проверять свою одежду перед стиркой, опорожнять все карманы, правильно сортировать и выбирать предварительное замачивание для удаления определенных пятен.

Как долго можно оставлять одежду в машине?

Однозначного ответа здесь нет – многое зависит от типа ткани, степени предварительного загрязнения, режима стирки, типа моющего средства, состояния машинки и даже температуры и влажности в помещении. Впрочем, все эксперты сходятся на одном: чем быстрее достать мокрые вещи и отправить их сушиться, тем лучше.

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