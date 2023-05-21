Как быстро отмыть грязную терку: поможет популярный фрукт

Мытье терки только на первый взгляд кажется простой задачей. Отчистить ее после ярких овощей и фруктов или жирного сыра не так просто. Они оставляют пятна, но тереть их грубым абразивом нельзя, потому что они затупят терку, а мягкими салфетками или губками – проблематично, ведь они оставят на предмете немало стертых об лезвия лоскутов.

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OBOZREVATEL разбирался, как можно легко и эффективно вернуть терке первозданный вид. Помочь этому может обычный фрукт.

И это лимон, сок которого богат натуральными фруктовыми кислотами. Они эффективно растворяют жир и органические загрязнения. Главное условие – сок должен быть свежим.

Чтобы воспользоваться его свойствами, достаточно взять лимон, разрезать его пополам и тщательно натереть им всю поверхность терки. Сок следует оставить действовать примерно на 10 минут. За это время он эффективно растворит накопившиеся загрязнения. Далее устройство останется промыть под теплой водой и высушить его.

Сильные загрязнения можно счищать с помощью соли. Для этого сперва поверхность терки обрабатывают соком лимона, а затем посыпают солью. В таком виде ее оставляют на 2 часа. Далее соль аккуратно стирают мягкой губкой с жидкостью для мытья посуды по направлению вдоль лезвий. А дальше ополаскивают и высушивают.

Эксперты советуют не откладывать мытье терки на потом, ведь продолжительный контакт с загрязнителями может вызвать коррозию даже нержавеющей стали. Также не стоит ждать, пока предмет можно будет загрузить в посудомоечную машину. Лимонным соком его лучше обрабатывать сразу после использования. В таком случае на терке не появится ржавчина.

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