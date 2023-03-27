Как быстро отчистить сковороду от жира и нагара: английский способ

Обычно во время мытья посуды мы иногда даже бессознательно откладываем сковородку или большую кастрюлю на последний момент. Потому сильно загрязненную жиром и нагаром громоздкую посуду мыть сложно и не хочется. Однако английские хозяйки придумали лайфхак, как избавиться от жира на сковороде без лишних усилий и агрессивной бытовой химии.

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OBOZREVATEL поинтересовался тонкостями этого метода. Чтобы воспользоваться им, понадобится только чайный пакетик.

Для эффективной очистки посуды, ее нужно залить горячей водой и погрузить в нее пакетик с чаем. Он не обязательно должен быть свежим, подойдет даже уже заваренный. В таком случае лучше взять несколько таких пакетиков.

Чай должен действовать в сковороде не менее 15 минут. Но и держать его дольше 40 минут тоже не надо – в таком случае появится налет, который придется оттирать.

После такого замачивания чай нужно просто слить из сковороды. Под действием дубильных веществ, входящих в его состав, жир и нагар должны отслоиться и легко сняться со стенок посуды. Особенно этот способ подойдет для посуды с антипригарным покрытием, требующим деликатной чистки. В завершение мытья останется только протереть сковороду губкой, чтобы снять с нее остатки жира, и промыть под проточной водой.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как почистить даже очень грязную духовку с помощью трех простых ингредиентов.

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