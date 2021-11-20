Всемирный день ребенка 2021: история и традиции праздника

В субботу, 20 ноября отмечают Всемирный день ребенка. Праздник был установлен резолюцией Генеральной ассамблеи ООН № 836 (IX) от 14 декабря 1954 года.

Он отмечается как день взаимопонимания и единения детей, цель которого – защита детских прав, а также поддержка деятельности ООН, посвященной повышению уровня благополучия юного поколения по всему миру.

В 1959 году в День ребенка Генассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989-м – Конвенцию о правах ребенка.

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Начиная с 1990 года 20 ноября мир отмечает годовщину принятия этих важных в сфере защиты прав детей документов.

В 1954 году Генассамблея ООН рекомендовала всем странам мира отмечать Всемирный день ребенка в любую дату, которая будет признана целесообразной.

Ежегодно 20 ноября по всей планете проходят различные благотворительные акции и мероприятия, к участию в которых приглашают самих детей, их родителей, активистов, педагогов, медиков, политических и религиозных лидеров, предпринимателей и СМИ.

Тема мероприятия в 2021 году – "Лучшее будущее для каждого ребенка". Так, в ООН делают акцент на важности борьбы с пандемией, которая привела к кризису в сфере защиты детских прав.

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