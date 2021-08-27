Всемирный день прощения 2021: в чем суть и как поздравить близких с праздником

В пятницу, 27 августа, отмечается Всемирный день прощения. Праздник был основан в Канаде в 1994 году и за прошедшее с тех пор время успел завоевать мировую популярность.

По мнению организаторов этого ежегодного мероприятия, День прощения способен сделать мир гораздо лучше. OBOZREVATEL рассказывает о традициях и истории праздника, а также публикует оригинальные поздравления и открытки.

С идеей отмечать День прощения выступила организация Christian Embassy of Christ’s Ambassadors. Впервые его отпраздновали в 1994 году в Канаде. За прошедшее время он успел приобрести всемирную популярность.

Видео дня

Суть праздника – в искреннем прощении всех врагов и обидчиков. Также важно извинится перед теми, кого сам мог вольно или невольно обидеть. Организаторы Дня прощения призывают рассказывать о нем окружающим, чтобы сделать мир немного добрее.

Прошу за все мене простити,

Зла не тримати й не сварити.

Адже ображатися – це гріх,

Тоді й Господь простить нас всіх.

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Если что не так, простите,

Только строго не судите.

Все мы в жизни ошибались,

Ведь никто не идеален.

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Я прошу мене простити,

Всі образи відпустити,

Свою душу очищаючи,

Вас я щиро теж прощаю.

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Прости меня за все. В День прощения хочу пожелать тебе только добрых людей рядом, только хороших новостей в жизни, только счастливых мгновений.

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Прости мені й нехай тобі все буде прощено. Бажаю благодатного життя та сонячного щастя в кожному дні.

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