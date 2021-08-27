Всемирный день прощения 2021: в чем суть и как поздравить близких с праздником
В пятницу, 27 августа, отмечается Всемирный день прощения. Праздник был основан в Канаде в 1994 году и за прошедшее с тех пор время успел завоевать мировую популярность.
По мнению организаторов этого ежегодного мероприятия, День прощения способен сделать мир гораздо лучше. OBOZREVATEL рассказывает о традициях и истории праздника, а также публикует оригинальные поздравления и открытки.История и традиции Всемирного дня прощения
С идеей отмечать День прощения выступила организация Christian Embassy of Christ’s Ambassadors. Впервые его отпраздновали в 1994 году в Канаде. За прошедшее время он успел приобрести всемирную популярность.
Суть праздника – в искреннем прощении всех врагов и обидчиков. Также важно извинится перед теми, кого сам мог вольно или невольно обидеть. Организаторы Дня прощения призывают рассказывать о нем окружающим, чтобы сделать мир немного добрее.
Прошу за все мене простити,
Зла не тримати й не сварити.
Адже ображатися – це гріх,
Тоді й Господь простить нас всіх.
***
Если что не так, простите,
Только строго не судите.
Все мы в жизни ошибались,
Ведь никто не идеален.
***
Я прошу мене простити,
Всі образи відпустити,
Свою душу очищаючи,
Вас я щиро теж прощаю.
***
Прости меня за все. В День прощения хочу пожелать тебе только добрых людей рядом, только хороших новостей в жизни, только счастливых мгновений.
***
Прости мені й нехай тобі все буде прощено. Бажаю благодатного життя та сонячного щастя в кожному дні.
***
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психолог назвала несколько уловок, при помощи которых можно понравиться человеку. По ее словам, "нам нравятся люди, которым нравимся мы".