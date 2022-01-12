Всемирный день дочери 2022: трогательные поздравления и открытки

В среду, 12 января отмечается Всемирный день дочери. Хотя праздник не является официальным, из года в год он приобретает все большую популярность.

Примечательно, что в календаре есть еще две даты, посвященные дочерям. Первая из них приходится на 25 апреля, а вторая – на последнее воскресенье сентября (утверждена ЮНИСЕФ). OBOZREVATEL к празднику дочерей собрал подборку трогательных смс, открыток и видео с поздравлениями и пожеланиями.

Мою любов ти відчуваєш, я це знаю,

Не вірю, що ти виросла, і з сумом розумію,

Що відпустити тебе доведеться, а як не хочеться!

Видео дня

Навіщо наші діти поспішають!

З Днем доньки, рідна! Не поспішай дорослішати,

Не поспішай з батьківського дому полетіти,

Подаруй нам радість бачити тебе поряд,

Подаруй нам радість бачити твій погляд!

***

С праздником, дочь! День Дочери сегодня,

Пусть в твоем доме гостей будет сотня,

Пусть твой супруг носит тебя на руках,

Искра счастья пусть блестит в твоих глазах!

Цветов тебе море, роскошных букетов,

И на душе твоей пусть будет вечное лето,

Пусть стол угощениями будет богат,

Пусть жизнь твоя будет похожа на райский сад!

***

З Днем доньки, наш милий янгол!

Бажаємо, щоб від негараздів тебе Бог беріг,

Бажаємо, щоб доля твоя золотом переливалася,

Бажаємо, щоб поряд із нами завжди залишалася!

Щоб ми могли тебе потішити і пожаліти,

Не дозволимо журитися тобі ми та хворіти,

Будеш плакати лише від щастя, веселитись, танцювати,

Любимо тебе шалено! Твої батько й мати.

***

Поздравляю тебя с Днем дочери. Желаю вечной красоты и счастья, прекрасного настроения, удачи, любви. Пусть тебя всегда окружают добрые люди и для тебя не будет ничего невозможного.

***

З Днем дочки, дорога наша дівчинко, щиро вітаємо тебе зі святом! Ти наша радість, гордість та щастя! Радуйся кожному новому дню, зустрічай людей з посмішкою, ніколи не здавайся! Ти обов'язково будеш щасливою!

***

Поздравляю с Днем дочери. Желаю красного цвета любви в радуге твоей жизни, радужных снов, счастья, исполнения мечты, вдохновения и веселья.

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По материалам: pozdravik.ru.