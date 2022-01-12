Всемирный день дочери 2022: трогательные поздравления и открытки
В среду, 12 января отмечается Всемирный день дочери. Хотя праздник не является официальным, из года в год он приобретает все большую популярность.
Примечательно, что в календаре есть еще две даты, посвященные дочерям. Первая из них приходится на 25 апреля, а вторая – на последнее воскресенье сентября (утверждена ЮНИСЕФ). OBOZREVATEL к празднику дочерей собрал подборку трогательных смс, открыток и видео с поздравлениями и пожеланиями.Поздравления с Днем дочери в стихах и прозе
Мою любов ти відчуваєш, я це знаю,
Не вірю, що ти виросла, і з сумом розумію,
Що відпустити тебе доведеться, а як не хочеться!
Навіщо наші діти поспішають!
З Днем доньки, рідна! Не поспішай дорослішати,
Не поспішай з батьківського дому полетіти,
Подаруй нам радість бачити тебе поряд,
Подаруй нам радість бачити твій погляд!
***
С праздником, дочь! День Дочери сегодня,
Пусть в твоем доме гостей будет сотня,
Пусть твой супруг носит тебя на руках,
Искра счастья пусть блестит в твоих глазах!
Цветов тебе море, роскошных букетов,
И на душе твоей пусть будет вечное лето,
Пусть стол угощениями будет богат,
Пусть жизнь твоя будет похожа на райский сад!
***
З Днем доньки, наш милий янгол!
Бажаємо, щоб від негараздів тебе Бог беріг,
Бажаємо, щоб доля твоя золотом переливалася,
Бажаємо, щоб поряд із нами завжди залишалася!
Щоб ми могли тебе потішити і пожаліти,
Не дозволимо журитися тобі ми та хворіти,
Будеш плакати лише від щастя, веселитись, танцювати,
Любимо тебе шалено! Твої батько й мати.
***
Поздравляю тебя с Днем дочери. Желаю вечной красоты и счастья, прекрасного настроения, удачи, любви. Пусть тебя всегда окружают добрые люди и для тебя не будет ничего невозможного.
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З Днем дочки, дорога наша дівчинко, щиро вітаємо тебе зі святом! Ти наша радість, гордість та щастя! Радуйся кожному новому дню, зустрічай людей з посмішкою, ніколи не здавайся! Ти обов'язково будеш щасливою!
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Поздравляю с Днем дочери. Желаю красного цвета любви в радуге твоей жизни, радужных снов, счастья, исполнения мечты, вдохновения и веселья.Открытки и картинки ко Дню дочери
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, кто такие дети-кристаллы и как понять, что ребенок – особенный. Писательница Дорин Вирту посвятила этой теме целую книгу.
По материалам: pozdravik.ru.