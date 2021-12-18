Кто такие дети-кристаллы и как понять, что ваш ребенок — особенный

Ученые, исследующие ауру, утверждают, что после 2000 года, когда Земня перешла в эру Водолея, на свет начали рождаться кристальные детки с особой энергетикой. Их аура напоминает кристалл, который переливается светлым сиянием.

Они рождаются для того, чтобы нести мир и добро. Лучше всего таких детей описала писательница Дорин Вирту в книге "Кристальные дети: Пособие для новейшего поколения чувствительных детей".

Автор утверждает, что кристальные дети обладают своеобразными сверхвозможностями, которые порой бывают непонятны обычным людям. Они могут обладать телепатическими способностями, поэтому позже других детей начинают говорить, не видя нужды в речевом общении.

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Медики часто им приписывают диагнозы "аутизм" или "задержка речевого развития". При этом у них нет трудностей с коммуникацией, ведь все вокруг понимают их без слов.

Дети-кристаллы уникальны в своей способности говорить то, что у них на уме, и приносить свет, любовь и радость другим. Они могут обладать даром предсказания и исцеления и часто учат взрослых.

Обычно в школе кристальные дети ведут себя отстраненно и страдают от буллинга из-за своего необычного поведения. Это связано с нетипичной для их лет мудростью, которая может раздражать сверстников.

Ученые заявляют, что у таких малышей круглые и большие светлые глаза, которые не часто можно встретить в природе. Дети-кристаллы артистические и музыкальные. Иногда они начинают петь раньше, чем говорить и быстро учатся играть на музыкальных инструментах.

Главный признак "человека новой эры" – магнетизм и артистичность. Они "притягивают" к себе людей нетипичной внешностью и излучением положительной энергетики.

Эксперты советуют родителям кристальных детей не заставлять их подстраиваться под мир. Это может навредить психике чувствительного малыша и уничтожить его особенность.

Следует чаще проявлять ласку и заботу через физический контакт, ведь дети-кристаллы очень тактальны. А также не заставлять их насильственно выполнять ненавистные дела и чаще прислушиваться к советам.

Как сообщал OBOZREVATEL, существуют также дети индиго, цвет ауры которых – фиолетовый. Они также разнятся между сверстниками своим поведением.