Ту би-Шват 2022: что это за праздник и как в Израиле отмечают "Новый год деревьев"

Ту би-Шват – это еврейский праздник, название которого переводится как "Новый год деревьев". Он отмечается 15-го числа пятого еврейского месяца Шват и в 2022 году выпадает на 16-17 января.

К этому времени день становится длиннее почти на два часа; земля скована холодом и снегом, но в Израиле стоит теплая погода: самые ранние цветущие деревья пробуждаются после зимнего сна и вступают в новый цикл плодоношения.

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Ту би-Шват имеет древнюю историю. Он упоминается в Мишне как один из четырех новых годов еврейского календаря. Ранее существовал обычай садить дерево в честь каждого ребенка: в честь дочки – кипарис, а в честь сына – кедр.

В этот день по традиции едят фрукты, которые растут в Израиле: виноград, миндаль, фиги, финики, гранаты и оливки.

Около четырех веков назад сложилась традиция отмечать "Новый год деревьев" праздничным седером (семейная трапеза): выпивать четыре бокала вина (смесь красного и белого), есть фрукты, читать стихи Торы с упоминаниями этих растений, отрывки из Талмуда и книги Зоар (почитается у евреев как священная).

Напомним, Новый год евреи отмечают осенью, в новолуние месяца Тишрей. Называется он Рош а-Шана.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле планируют начать вакцинировать от коронавируса младенцев. Сейчас страна борется с пятой волной COVID-19.