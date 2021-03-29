Церковные праздники в апреле 2021 года: когда Вербное воскресенье, Лазарева суббота и Страстная неделя

В апреле 2021 года православные верующие в Украине отмечают несколько важных церковных праздников, таких как Благовещение Пресвятой Богородицы, Вербное воскресенье, Собор Архангела Гавриила, Чистый четверг, Лазарева суббота и другие.

Кроме того, весь первый месяц весны продолжается Великий пост, посвященный празднованию Светлого Христова Воскресенья. Подробный церковный календарь на апрель – далее в OBOZREVATEL.

Православные праздники в апреле 2021 года

3 апреля – Родительская суббота

Одна из трех родительских суббот Великого поста, которая приходится на третью субботу святой Четыредесятницы.

4 апреля – Крестопоклонная неделя

Неделя Крестопоклонная – третье воскресенье Великого поста. В этот день молящиеся в храмах совершают поклонение "Честному и Животворящему Кресту Господню".

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы

Благовещение посвящено евангельскому событию – принесении благой вести архангелом Гавриилом Деве Марии о будущем рождении у нее Иисуса Христа.

7 апреля отмечается Благовещение Пресвятой Богородицы doxologia.ro

10 апреля – Родительская суббота

Одна из трех родительских суббот Великого поста, которая приходится на четвертую субботу святой Четыредесятницы.

11 апреля – Неделя Иоанна Лествичника

Неделя Иоанна Лествичника – четвертое воскресенье Великого поста. В этот день церковь совершает память святого Иоанна Лествичника – христианского святого, богослова, автора крупного богословского произведения "Лествица".

17 апреля – Похвала Пресвятой Богородицы

Праздник также известен в православии как Суббота Акафиста. Этот день посвящен благодарению Пресвятой Богородицы, чья икона помогла защитить Константинополь от разрушения в 9 веке.

Икона "Похвала Пресвятой Богородицы", XV век Wikimedia Commons

18 апреля – Неделя преподобной Марии Египетской

Неделя преподобной Марии Египетской, одной из самых чтимых святых в православии, ежегодно приходится на пятое воскресенье Великого поста.

24 апреля – Лазарева суббота

Лазарева суббота – суббота шестой недели Великого поста. В этот день воспоминают чудо воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря.

25 апреля – Вербное Воскресенье (Вход Господень в Иерусалим)

Вход Господень в Иерусалим – двунадесятый праздник, который отмечается в шестое воскресенье Великого поста, за неделю до Пасхи, и посвящен торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа.

Вход Господень в Иерусалим отмечается в шестое воскресенье Великого поста pravlife.org

26 апреля – 2 мая – Страстная неделя

Страстная седмица – предшествующая Пасхе неделя, во время которой вспоминается Тайная вечеря, суд, распятие и погребение Иисуса Христа.

26 апреля – Великий понедельник

Понедельник Страстной недели. В этот день вспоминается ветхозаветный патриарх Иосиф, проданный братьями в Египет, как прообраз страдающего Спасителя, а также евангельское повествование о проклятии Иисусом бесплодной смоковницы, символа души, не приносящей духовных плодов – истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел.

Икона "Тайная вечеря" Pixabay

27 апреля – Великий вторник

В этот день вспоминается обличение Иисусом фарисеев и книжников, а также притчи, произнесенные Спасителем в Иерусалимском храме: о дани кесарю и о воскресении мертвых, о Страшном суде и кончине мира, о десяти девах и талантах.

28 апреля – Великая среда

Великая среда посвящена скорбным воспоминаниям о решении Иуды Искариота предать своего Учителя за 30 сребреников. Также вспоминается грешница, которая, омыв слезами и помазав драгоценным миром ноги Христа, подготовила Его таким образом к погребению.

29 апреля – Великий четверг

В Великий четверг христиане вспоминают о четырех событиях: Тайной вечере, Омовении Иисусом Христом ног ученикам, Молитве Спасителя в Гефсиманском саду, предательстве Иуды.

"Распятие", Дионисий, 1500 Wikimedia Commons

30 апреля – Великая пятница, память Преподобного Зосимы

Великая пятница – пятница перед Пасхой, посвященная воспоминаниям о суде, распятии и крестной смерти Спасителя. В этот день принято ничего не есть до окончания богослужебного чина погребения Плащаницы Иисуса Христа.

Преподобный Зосима, игумен Соловецкий – один из основателей Соловецкого монастыря: покровитель пчеловодства (в народном календаре 30 апреля – Зосима Пчельник).

Церковные посты в апреле 2021 года

С 1 по 30 апреля 2021 года продолжается многодневный Великий пост.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинский синоптик Леонид Горбань рассказал, что на Пасху в Украине будет холодно, как и в течение всего мая.