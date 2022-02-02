Троица 2022 в Украине: когда отмечается и в чем суть праздника

В 2022 году День Святой Троицы, или Пятидесятница, в Украине будет отмечаться 12 июня. Дата этого большого христианского праздника меняется из года в год, поскольку привязана к лунно-солнечному календарю.

Так, Троицу отмечают на 50-й день после Пасхи (отсюда название – Пятидесятница). В православии День Святой Троицы является двунадесятым праздником, то есть одним из двенадцати важнейших после Светлого Воскресения Христова.

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Церковь в этот день вспоминает, как Святой Дух в виде огненных языков сошел на апостолов Иисуса Христа и Пресвятую Богородицу, что Спаситель предсказывал перед Своим Вознесением.

Праздник также напоминает верующим о трех Лицах единосущного Бога: Отце, Сыне и Святом Духе. Кроме того, на Троицу отмечают день рождения Церкви.

Накануне храмы служат всенощное бдение, а на саму Троицу люди освящают травы и веточки деревьев, которые затем хранят весь год в качестве защитного оберега.

В Украине распространено название Зеленые праздники, а также Зеленая неделя (неделя после Троицы), поскольку одна из главных традиций Троицы – украшение жилища зеленью.

По случаю праздника украинцы будут отдыхать три дня подряд: 11, 12 и 13 июня.

Примечательно, что в 2022 году католики отмечают Троицу также 12 июня – это один из редких случаев, когда дата торжества у восточных и западных христиан совпадает.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь выходных и праздников на 2022 год, а также назвал даты Пасхи до 2030 года у православных и католиков. В этом году Светлое Христово Воскресение украинцы отмечают 24 апреля.