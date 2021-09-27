Шмини Ацерет и Симхат Тора 2021: лучшие поздравления и открытки

Два иудейских праздника Шмини Ацерет и Симхат Тора отмечаются сразу после Суккот, 22 числа месяца тишрей. В 2021 году эта дата соответствует 28 сентября.

OBOZREVATEL рассказывает, что это за праздники, а также публикует подборку оригинальных поздравлений.

Шмини Ацерет – это восьмой и последний день праздника Суккот. С этого дня евреи добавляют в свои молитвы упоминание о ветре и дожде, актуальное до Песаха. Также в Шмини Ацерет читают поминальную молитву "Изкор".

Симхат Тора в Израиле отмечается в один день с Шмини Ацерет, а в диаспоре – на следующий после него. Он знаменует окончание годичного цикла чтения Торы и начало нового. В этот праздник в синагогах совершается торжественное шествие со свитками Торы – Акафот, а к чтению Библии привлекаются все мужчины, даже маленькие мальчики.

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Сегодня Суккот плавно переходит в Шмини Ацерет. Всевышний будто просит нас остаться рядом с ним еще на один день и дает нам еще один праздник.

А Симхат Тора раскрывает одно из главных правил иудаизма: совершая добрые дела, не нужно делать передышки и завершение любого доброго дела всегда означает начало следующего! Поздравляем Вас с праздниками в честь продолжения Суккота и самой главной Книги!

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Поздравляем с Симхат Тора и Шмини Ацерет! Мы должны радоваться тому, что у нас есть Тора. Мы вновь начинаем ее читать, заново проникаясь древней еврейской мудростью и соблюдая заповеди Господа.

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Поздравляем с Шмини-Ацерет и Симхат-Тора! Пусть в будущем году мы преумножим наши познания и теснее приобщимся к изучению Святого письма. Пусть Господь подарит каждому из нас возможность поверить в себя и реализовать потенциал, а также ниспошлет множество благословений во всех благих делах! Крепкого здоровья, сил, мудрости и благополучия!

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Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2021 года по случаю празднования Дня защитника украинцы будут отдыхать четыре дня подряд. Подробный календарь на месяц – в нашем материале.