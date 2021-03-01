С первым днем весны: поздравления, картинки и открытки

Понедельник, 1 марта, – первый день долгожданной весны. Не всегда погода в эту дату оказывается "весенней", однако сама мысль о том, что пришла теплое время года, поднимает настроение.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал яркие поздравления с весной и пожелания в стихах и прозе, видео, картинки и открытки.

Весна пришла, и мир ожил,

Цветными красками играя.

Для грусти больше нет причин,

Я с 1 марта поздравляю!

Пусть принесет тебе весна

Улыбки, счастье, вдохновенье,

Избавит от печали вмиг,

Пускай подарит настроенье!

***

З Першим днем весни!

Нехай піде печаль зі снігом -

Змиє їх тала вода,

І прийде їм на заміну

Мир, любов і доброта!

***

Прийшла весна – це значить,

Що розквітає все навкруг,

Що стануть дні світліше й краще,

Давай-но посміхнися, друже!

Тобі весняні мотиви

Нехай співають солов'ї!

Бажаю завжди позитиву,

Удачі, щастя і любові!

***

Пусть весна согреет точно,

Будет все у вас цветочно,

Пусть исполнятся мечты,

Поздравлю с Первым днем весны!

***

Нехай весна постукає у ваше вікно теплими променями сонця, дзвінким співом птахів і ароматом квітів. Нехай тепло і світло буде на душі та в серці, принесуть вам натхнення та легкість. Щоб щоранку Ви прокидалися з задоволенням, вдихаючи на повні груди новий день. З першим днем весни!

***

С первым днем весны! Улыбок, теплоты, яркого света, позитивных мыслей, незабываемых моментов, головокружительных чувств. Пусть удача, богатство и успех придут в ваш дом. Пусть первые весенние дни принесут отличное настроение и положительный заряд на будущее.

***

Вітаю з першим днем весни! Минули холоди, хуртовини залишилися позаду! Бажаю, щоб у серці розтанула крига неприємностей і образ, розцвів пишним цвітом бузок і розпустилися троянди! Нехай все буде відмінно всю весну, літо, осінь і зиму! Нехай ніщо і ніхто не псує настрій, а природа, що оживає, дасть сили і мудрості для того, щоб бути вдячним за цей прекрасний квітучий світ!

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По материалам: pozdravok.ru.