С первым днем весны: поздравления, картинки и открытки
Понедельник, 1 марта, – первый день долгожданной весны. Не всегда погода в эту дату оказывается "весенней", однако сама мысль о том, что пришла теплое время года, поднимает настроение.
Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал яркие поздравления с весной и пожелания в стихах и прозе, видео, картинки и открытки.Стихи, проза и смс в первый день весны
Весна пришла, и мир ожил,
Цветными красками играя.
Для грусти больше нет причин,
Я с 1 марта поздравляю!
Пусть принесет тебе весна
Улыбки, счастье, вдохновенье,
Избавит от печали вмиг,
Пускай подарит настроенье!
***
З Першим днем весни!
Нехай піде печаль зі снігом -
Змиє їх тала вода,
І прийде їм на заміну
Мир, любов і доброта!
***
Прийшла весна – це значить,
Що розквітає все навкруг,
Що стануть дні світліше й краще,
Давай-но посміхнися, друже!
Тобі весняні мотиви
Нехай співають солов'ї!
Бажаю завжди позитиву,
Удачі, щастя і любові!
***
Пусть весна согреет точно,
Будет все у вас цветочно,
Пусть исполнятся мечты,
Поздравлю с Первым днем весны!
***
Нехай весна постукає у ваше вікно теплими променями сонця, дзвінким співом птахів і ароматом квітів. Нехай тепло і світло буде на душі та в серці, принесуть вам натхнення та легкість. Щоб щоранку Ви прокидалися з задоволенням, вдихаючи на повні груди новий день. З першим днем весни!
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С первым днем весны! Улыбок, теплоты, яркого света, позитивных мыслей, незабываемых моментов, головокружительных чувств. Пусть удача, богатство и успех придут в ваш дом. Пусть первые весенние дни принесут отличное настроение и положительный заряд на будущее.
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Вітаю з першим днем весни! Минули холоди, хуртовини залишилися позаду! Бажаю, щоб у серці розтанула крига неприємностей і образ, розцвів пишним цвітом бузок і розпустилися троянди! Нехай все буде відмінно всю весну, літо, осінь і зиму! Нехай ніщо і ніхто не псує настрій, а природа, що оживає, дасть сили і мудрості для того, щоб бути вдячним за цей прекрасний квітучий світ!Картинки и открытки к первому дню весны
Ранее OBOZREVATEL назвал 20 ярких идей маникюра на весну 2021 года. Среди них – цветной френч, омбре и другие, способные дополнить стильный образ.
По материалам: pozdravok.ru.