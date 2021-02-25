20 ярких идей маникюра на весну 2021. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Мода
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Модный маникюр на весну 2021

До весны совсем недалеко, и многие девушки уже сейчас начинают потихоньку готовиться. Кто-то решается на новую стрижку и цвет волос, а кто-то подыскивает интересный дизайн ногтей.

В связи с этим OBOZREVATEL подготовил 20 оригинальных идей маникюра на весну 2021 года. Среди них цветной френч, эффектный омбре и многие другие, которые идеально дополнят ваш стильный образ.

Нежный маникюр в голубых оттенках

На смену насыщенным синим оттенкам зимнего сезона, приходит нежный и светлый весенний дизайн ногтей в голубых тонах. Он может быть выполнен в разных стилях: лунный френч, градиент или в комбинации с рисунками.

Маникюр в голубых оттенках
Маникюр в голубых оттенках
Цветочные мотивы в весеннем маникюре

Маленькие бутончики, цветочная роспись или простые веточки с листиками в мягких пастельных оттенках розового, сиреневого и зеленого идеальны для создания модного маникюра этой весны.

Цветочные мотивы в маникюре
Цветочные мотивы в маникюре
Стильная геометрия и полоски в маникюре

Если вы сторонница минимализма, то вам понравится стильный весенний маникюр 2021 с лаконичными геометрическими рисунками. Особой популярность в новом сезоне будут пользоваться полоски.

Стильная геометрия в маникюре
Стильная геометрия в маникюре
Весенний маникюр с эффектом омбре

Модный весенний маникюр с эффектом омбре порадует яркими и оригинальными вариантами. Такой дизайн красиво смотрится на ногтях разной длины.

Маникюр с эффектом омбре
Маникюр с эффектом омбре
Абстракция

Если вам больше нравится искусство, предлагаем попробовать абстракцию. Незатейливые рисунки будут кстати как для серьезных дам, так и для юных школьниц.

Маникюр с абстракцией
Маникюр с абстракцией
Нюдовые оттенки

Ногти нюдовых оттенков не теряют своей актуальности. Вот только в сезоне весна-2021 однотонный цвет можно разбавлять цветами, абстрактными рисунками и стразами.

Нюдовый маникюр
Нюдовый маникюр
Французский маникюр

Конечно же, ни один сезон не обходится без вечной классики – французского маникюра! Только если вам хочется чего-то новенького, поэкспериментируйте с цветом или дополните френч рисунками.

Французский маникюр
Французский маникюр
Пастельные оттенки

Супернежный маникюр на весну в пастельной гамме можно выполнить на ногтях в монохроме, в стиле омбре, геометрии, минимализма.

Пастельный маникюр
Пастельный маникюр
Маникюр с точечными узорами

Среди красивых рисунков на ногтях отдельно выделим точечные узоры и надписи. Мелкий горошек и оригинальные точечные рисунки будут уместны в маникюре весна-2021.

Маникюр с точечными узорами
Маникюр с точечными узорами
Зеркальная и металлическая втирка

Также популярным в списке весенних трендов 2021 буде модный зеркальный и хромированный маникюр. Его лучше комбинировать с другими видами нейл-арта.

Маникюр с втриркой
Модный маникюр на весну 2021: лучшие идеи
Модный маникюр на весну 2021
Модный маникюр на весну 2021
Модный маникюр на весну 2021
Модный маникюр на весну 2021
Модный маникюр на весну 2021
Модный маникюр на весну 2021
Модный маникюр на весну 2021
Модный маникюр на весну 2021
Модный маникюр на весну 2021
Модный маникюр на весну 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, в моду снова вернулись самодельные украшения, которые были популярны в 60-х годах. Среди них фенечки, яркие кулоны, бусы и именные браслеты.

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