20 ярких идей маникюра на весну 2021. Фото

До весны совсем недалеко, и многие девушки уже сейчас начинают потихоньку готовиться. Кто-то решается на новую стрижку и цвет волос, а кто-то подыскивает интересный дизайн ногтей.

В связи с этим OBOZREVATEL подготовил 20 оригинальных идей маникюра на весну 2021 года. Среди них цветной френч, эффектный омбре и многие другие, которые идеально дополнят ваш стильный образ.

На смену насыщенным синим оттенкам зимнего сезона, приходит нежный и светлый весенний дизайн ногтей в голубых тонах. Он может быть выполнен в разных стилях: лунный френч, градиент или в комбинации с рисунками.

Маленькие бутончики, цветочная роспись или простые веточки с листиками в мягких пастельных оттенках розового, сиреневого и зеленого идеальны для создания модного маникюра этой весны.

Если вы сторонница минимализма, то вам понравится стильный весенний маникюр 2021 с лаконичными геометрическими рисунками. Особой популярность в новом сезоне будут пользоваться полоски.

Модный весенний маникюр с эффектом омбре порадует яркими и оригинальными вариантами. Такой дизайн красиво смотрится на ногтях разной длины.

Если вам больше нравится искусство, предлагаем попробовать абстракцию. Незатейливые рисунки будут кстати как для серьезных дам, так и для юных школьниц.

Ногти нюдовых оттенков не теряют своей актуальности. Вот только в сезоне весна-2021 однотонный цвет можно разбавлять цветами, абстрактными рисунками и стразами.

Конечно же, ни один сезон не обходится без вечной классики – французского маникюра! Только если вам хочется чего-то новенького, поэкспериментируйте с цветом или дополните френч рисунками.

Супернежный маникюр на весну в пастельной гамме можно выполнить на ногтях в монохроме, в стиле омбре, геометрии, минимализма.

Среди красивых рисунков на ногтях отдельно выделим точечные узоры и надписи. Мелкий горошек и оригинальные точечные рисунки будут уместны в маникюре весна-2021.

Также популярным в списке весенних трендов 2021 буде модный зеркальный и хромированный маникюр. Его лучше комбинировать с другими видами нейл-арта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в моду снова вернулись самодельные украшения, которые были популярны в 60-х годах. Среди них фенечки, яркие кулоны, бусы и именные браслеты.