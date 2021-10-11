С Международным днем девочек 2021: лучшие поздравления и открытки
В понедельник, 11 октября отмечается Международный день девочек. Этот праздник в 2012 году провозгласила Генеральная ассамблея ООН, утвердив резолюцию 66/170.
Цель Дня девочек – привлечь внимание к дискриминации девочек и к неравенству, с которыми они сталкиваются в разных странах мира. OBOZREVATEL к этому особенному празднику публикует подборку оригинальных поздравлений и открыток.Поздравления с Днем девочек в стихах и прозе
З днем дівчаток сьогодні
Принцес вітаємо наших,
Нехай з кожним днем стають
Щасливішими й кращими.
Косички та кучерики,
І платтячка в горошок,
Для вас знайдем сьогодні
Ми сотні слів хороших.
У ваш день міжнародний
Любові бажаємо, ласки,
Нехай буде ваше життя
Чарівною доброю казкою.
***
Поздравляю всех в мире девчонок,
Вы прекрасны, вы милые леди!
Пусть ваш смех будет весел и звонок,
Пусть вам солнышко яркое светит!
Вам желаю я в счастье купаться
И в реальность мечты воплощать,
Лучезарно всегда улыбаться,
Чтоб, как звездочки, ярко сиять!
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Щастя, ніжності, любові
Нехай співають солов'ї,
Дарують хлопчики хай квіти
Небувалої краси.
Вам бажаємо: сонця, світла,
Щоб кожна зігріта
Була сонцем і любов'ю,
Довгого життя і здоров'я!
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Вітаю з Міжнародним днем дівчаток. Бажаю яскравого життя, розфарбованого в усі кольори веселки, щоденних перемог в будь-яких починаннях і прагненнях, надзвичайної краси і щасливої усмішки. І нехай кожен ранок починається з гарного настрою, улюбленої сукні, веселої пісні та радісної новини!
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Юбочки, косички, блеск счастливых глаз, задорный смех и игривая улыбка. Жизнь была бы пустой без девочек, без их капризов и шалостей, без поддержки и веры. С Международным днем девочек!Открытки и картинки ко Дню девочек
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пластический хирург Эдгар Каминский рассказал, почему многие женщины решаются на пластику. По его словам, часто виной этому – внушаемые с детства родителями комплексы.
По материалам: pozdravok.ru.