С Международным днем девочек 2021: лучшие поздравления и открытки

В понедельник, 11 октября отмечается Международный день девочек. Этот праздник в 2012 году провозгласила Генеральная ассамблея ООН, утвердив резолюцию 66/170.

Цель Дня девочек – привлечь внимание к дискриминации девочек и к неравенству, с которыми они сталкиваются в разных странах мира. OBOZREVATEL к этому особенному празднику публикует подборку оригинальных поздравлений и открыток.

З днем дівчаток сьогодні

Принцес вітаємо наших,

Нехай з кожним днем стають

Щасливішими й кращими.

Косички та кучерики,

І платтячка в горошок,

Для вас знайдем сьогодні

Ми сотні слів хороших.

Видео дня

У ваш день міжнародний

Любові бажаємо, ласки,

Нехай буде ваше життя

Чарівною доброю казкою.

***

Поздравляю всех в мире девчонок,

Вы прекрасны, вы милые леди!

Пусть ваш смех будет весел и звонок,

Пусть вам солнышко яркое светит!

Вам желаю я в счастье купаться

И в реальность мечты воплощать,

Лучезарно всегда улыбаться,

Чтоб, как звездочки, ярко сиять!

***

Щастя, ніжності, любові

Нехай співають солов'ї,

Дарують хлопчики хай квіти

Небувалої краси.

Вам бажаємо: сонця, світла,

Щоб кожна зігріта

Була сонцем і любов'ю,

Довгого життя і здоров'я!

***

Вітаю з Міжнародним днем дівчаток. Бажаю яскравого життя, розфарбованого в усі кольори веселки, щоденних перемог в будь-яких починаннях і прагненнях, надзвичайної краси і щасливої усмішки. І нехай кожен ранок починається з гарного настрою, улюбленої сукні, веселої пісні та радісної новини!

***

Юбочки, косички, блеск счастливых глаз, задорный смех и игривая улыбка. Жизнь была бы пустой без девочек, без их капризов и шалостей, без поддержки и веры. С Международным днем девочек!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пластический хирург Эдгар Каминский рассказал, почему многие женщины решаются на пластику. По его словам, часто виной этому – внушаемые с детства родителями комплексы.

По материалам: pozdravok.ru.