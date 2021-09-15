С Йом-Кипур 2021! Лучшие поздравления, пожелания и открытки
В четверг, 16 сентября, отмечается Йом-Кипур – важнейший праздник в иудаизме. Это Судный день, День искупления, когда Бог, оценив поступки человека, определяет его судьбу на весь следующий год.
В Йом-Кипур евреи посвящают время посту, молитву и покаянию, причем празднование традиционно начнется накануне, с вечера 15 сентября. К празднику OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений, пожеланий, открыток и видео.Пожелания и поздравления с Йом-Кипур в стихах и прозе
Гмар хатима това –
Пусть всем простится все,
Большая сила слова
За искупление свое.
Йом кипур – прощенье,
Как теперь на душе легко,
Как прекрасно примиренье
И как радует сердце оно!
***
Вас у свято Йом-Кіпур
Сердечно привітаю,
Визволення від гріхів,
Від тягаря в душі бажаю.
Нехай Всевишній все простить,
Почує ваші хай молитви,
Серця до прощення будуть хай
Й до зцілення відкриті.
***
Йом-Кипур настал сейчас,
И желаю я для вас
Искупления грехов
И от близких теплых слов!
Даже в мыслях пусть не будет
Злобных дел, что Бог осудит,
А в душе свет загорится,
Что к добру лишь устремится!
***
Гмар хатіма това! Бажаю спокутування всіх нажитих гріхів. Бажаю знайти спокій і благодать, пробачити всіх близьких і навіть ворогів, позбутися душевних тривог і мук. І нехай великий піст звільнить тебе від смути, смутку та сумнівів. Віри, миру, здоров'я і любові!
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З настанням Йом-Кіпур нас всіх! Нехай гріхи, які були колись здійснені, Господь простить нам! Бажаємо всім і кожному примирення з близькими людьми та з рідними, нехай сварки забудуться, а наше життя наповниться миром і спокоєм в сьогоднішній світлий день.
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С наступлением Йом-Кипур, Дня Покаяния! Пусть все наши грехи будут искуплены. Будем же размышлять сегодня и вспоминать о тех ошибках, что совершили, проведем этот день в покое и молитвах, покаемся и понадеемся на то, что ритм нашей современной жизни не помешает нашему духовному росту.Йом-Кипур 2021: картинки и открытки
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях и строгих запретах праздника Йом-Кипур у евреев. Считается, что именно в этот день пророк Моисей вернулся с горы Синай с данными Богом Десятью заповедями.
По материалам: pozdravok.ru.