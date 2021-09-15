С Йом-Кипур 2021! Лучшие поздравления, пожелания и открытки

В четверг, 16 сентября, отмечается Йом-Кипур – важнейший праздник в иудаизме. Это Судный день, День искупления, когда Бог, оценив поступки человека, определяет его судьбу на весь следующий год.

В Йом-Кипур евреи посвящают время посту, молитву и покаянию, причем празднование традиционно начнется накануне, с вечера 15 сентября. К празднику OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений, пожеланий, открыток и видео.

Гмар хатима това –

Пусть всем простится все,

Большая сила слова

За искупление свое.

Йом кипур – прощенье,

Как теперь на душе легко,

Как прекрасно примиренье

И как радует сердце оно!

Видео дня

***

Вас у свято Йом-Кіпур

Сердечно привітаю,

Визволення від гріхів,

Від тягаря в душі бажаю.

Нехай Всевишній все простить,

Почує ваші хай молитви,

Серця до прощення будуть хай

Й до зцілення відкриті.

***

Йом-Кипур настал сейчас,

И желаю я для вас

Искупления грехов

И от близких теплых слов!

Даже в мыслях пусть не будет

Злобных дел, что Бог осудит,

А в душе свет загорится,

Что к добру лишь устремится!

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Гмар хатіма това! Бажаю спокутування всіх нажитих гріхів. Бажаю знайти спокій і благодать, пробачити всіх близьких і навіть ворогів, позбутися душевних тривог і мук. І нехай великий піст звільнить тебе від смути, смутку та сумнівів. Віри, миру, здоров'я і любові!

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З настанням Йом-Кіпур нас всіх! Нехай гріхи, які були колись здійснені, Господь простить нам! Бажаємо всім і кожному примирення з близькими людьми та з рідними, нехай сварки забудуться, а наше життя наповниться миром і спокоєм в сьогоднішній світлий день.

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С наступлением Йом-Кипур, Дня Покаяния! Пусть все наши грехи будут искуплены. Будем же размышлять сегодня и вспоминать о тех ошибках, что совершили, проведем этот день в покое и молитвах, покаемся и понадеемся на то, что ритм нашей современной жизни не помешает нашему духовному росту.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях и строгих запретах праздника Йом-Кипур у евреев. Считается, что именно в этот день пророк Моисей вернулся с горы Синай с данными Богом Десятью заповедями.

По материалам: pozdravok.ru.