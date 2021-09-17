С Днем спасателя Украины 2021: лучшие поздравления и открытки

В пятницу, 17 сентября, в Украине отмечают День спасателя. Праздник был утвержден указом президента Виктора Ющенко N 830/2008 от 12 сентября 2008 года. Дата мероприятия – День празднования православной церковью иконы Божьей Матери "Неопалимая Купина", которая считается покровительницей пожарных и спасателей и помощницей всем попавшим в беду.

В этот день поздравляют сотрудников аварийно-спасательных служб, пожарной охраны и других спецформирований, а также всех тех, кто внес свой вклад в ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. К празднику OBOZREVATEL публикует подборку смс, видео и открыток с поздравлениями.

З Днем рятівника! Бажаю

У важку годину вам не здаватися,

З ангелом-охоронцем

Разом залишатися.

***

Бути рятувальником відважним –

Видео дня

Справа життя всього твого!

Акуратним будь, безстрашним,

Всіх рятуй і будь здоровим!

І нехай твоя зарплата

Стане більше в три рази!

Живи щасливо та заможно

І від життя усе бери!

***

С Днем спасателя, ребята,

От души вас поздравляю.

Всем успехов и побед

В деле значимом желаю.

Вам спасибо за работу,

Мужество, отвагу, силу,

Я желаю, чтобы счастье

В жизни вашей славной было.

***

С Днем спасателей отважных!

Пусть удача не оставит,

Жизнь подарит то, что важно,

Яркой радостью захватит.

Дарят будни вдохновение,

Исполнение желаний,

Для улыбок будет время

И для новых начинаний!

***

З Днем рятувальника України! Бажаю відважно та гордо рятувати життя людей і долі тварин, тверезо оцінювати кожну ситуацію й уперто боротися до переможного кінця! Безпечної та успішної діяльності без помилок і важких випадків, довгого і благополучного життя без тривог і невдач! Усіх благ і здоров'я!

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Вітаю з Днем рятівника України! Нехай ваші мужність, доблесть, безкорисливе прагнення допомогти й порятунок не однієї сотні людей будуть винагороджені визнанням і вдячністю. Уклін вам до землі, бажаємо миру та спокійних трудових буднів. Нехай буде в житті поменше НП і НС, а побільше радісних подій, що запам'ятовуються. Зі святом!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спасатели в Киеве вытащили ребенка из застрявшего во время пожара лифта. Несовершеннолетняя девочка оказалась заблокированной в кабине устройства.

По материалам: pozdravok.ru.