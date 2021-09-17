С Днем спасателя Украины 2021: лучшие поздравления и открытки
В пятницу, 17 сентября, в Украине отмечают День спасателя. Праздник был утвержден указом президента Виктора Ющенко N 830/2008 от 12 сентября 2008 года. Дата мероприятия – День празднования православной церковью иконы Божьей Матери "Неопалимая Купина", которая считается покровительницей пожарных и спасателей и помощницей всем попавшим в беду.
В этот день поздравляют сотрудников аварийно-спасательных служб, пожарной охраны и других спецформирований, а также всех тех, кто внес свой вклад в ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. К празднику OBOZREVATEL публикует подборку смс, видео и открыток с поздравлениями.Поздравления с Днем спасателя Украины в стихах и прозе
З Днем рятівника! Бажаю
У важку годину вам не здаватися,
З ангелом-охоронцем
Разом залишатися.
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Бути рятувальником відважним –
Справа життя всього твого!
Акуратним будь, безстрашним,
Всіх рятуй і будь здоровим!
І нехай твоя зарплата
Стане більше в три рази!
Живи щасливо та заможно
І від життя усе бери!
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С Днем спасателя, ребята,
От души вас поздравляю.
Всем успехов и побед
В деле значимом желаю.
Вам спасибо за работу,
Мужество, отвагу, силу,
Я желаю, чтобы счастье
В жизни вашей славной было.
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С Днем спасателей отважных!
Пусть удача не оставит,
Жизнь подарит то, что важно,
Яркой радостью захватит.
Дарят будни вдохновение,
Исполнение желаний,
Для улыбок будет время
И для новых начинаний!
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З Днем рятувальника України! Бажаю відважно та гордо рятувати життя людей і долі тварин, тверезо оцінювати кожну ситуацію й уперто боротися до переможного кінця! Безпечної та успішної діяльності без помилок і важких випадків, довгого і благополучного життя без тривог і невдач! Усіх благ і здоров'я!
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Вітаю з Днем рятівника України! Нехай ваші мужність, доблесть, безкорисливе прагнення допомогти й порятунок не однієї сотні людей будуть винагороджені визнанням і вдячністю. Уклін вам до землі, бажаємо миру та спокійних трудових буднів. Нехай буде в житті поменше НП і НС, а побільше радісних подій, що запам'ятовуються. Зі святом!Открытки и картинки ко Дню спасателя Украины
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спасатели в Киеве вытащили ребенка из застрявшего во время пожара лифта. Несовершеннолетняя девочка оказалась заблокированной в кабине устройства.
По материалам: pozdravok.ru.