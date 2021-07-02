С Днем собак 2021! Прикольные поздравления и интересные факты

В пятницу, 2 июля, отмечается Международный день собак. Хотя этот праздник не является официальным, он популярен во многих странах мира.

Также в календаре праздников можно найти Всемирный день собак, который отмечается 26 августа. Обе эти даты – хороший повод уделить внимание домашнему питомцу и побаловать его любимыми лакомствами. Интересные факты и забавные поздравления с Днем собак – далее в материале OBOZREVATEL.

– Собаки живут рядом с людьми довольно давно, но в отдельный вид их наука выделила только в 1758 году как подвид волка.

Видео дня

– Собаки веками являются одними из самых верных помощников человека. Собаки-спасатели, собаки-поводыри, ездовые собаки, караульные, пастушьи, охотничьи, – это только часть их "профессий".

– Изучив около полтысячи видов млекопитающих, ученые Оксфордского университета пришли к выводу, что собаки – самые социальные из всех домашних животных.

– Голосовые сигналы собак и их предполагаемых предков, волков, очень схожи. Собаки лают намного чаще, чем волки, а воют реже. Исключение составляют представители уникальной породы басенджи, которые не лают, а издают особенные звуки, напоминающие урчание. Их можно услышать лишь в том случае, если пес взволнован.

– Уровень интеллекта собаки сопоставим с умственными способностями двухлетнего ребенка. Собаки способны запомнить около 250 команд, считать до пяти и решать элементарные математические задачи.

Всех любимцев наших меньших

Поздравляю с этим днем.

Пусть всегда не скучно будет

Вам с лохматиком вдвоем.

Берегите дружбу эту,

Искреннее в жизни нет.

Пусть любимые собаки

Принесут тепло и свет.

***

Усіх друзів чотирилапих

Закликаю обійняти.

Нехай домашні улюбленці

Не дають занудьгувати.

Хай вони дарують радість,

Служать вірно вам завжди,

Ну а ви не віддавайте

Своїх друзів ніколи.

***

В Международный день собак хочу пожелать, чтобы наши любимцы всегда были для нас верными друзьями и моральной поддержкой, чтобы они дарили нам радость и счастливые моменты, веселье и искреннюю любовь. Пусть все питомцы будут здоровы, любимы и дороги.

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У Міжнародний день собак хочу побажати щирої любові та вірної турботи про наших вихованців, які дарують нам свої тепло, ласку та спокій на душі. Нехай всі собаки будуть здорові, кохані та доглянуті.

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