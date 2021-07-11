С Днем рыбака 2021: прикольные поздравления, картинки и видео

В воскресенье, 11 июля, в Украине отмечают День рыбака. Этот праздник был установлен в 1995 году указом президента Леонида Кучмы № 464/95.

С тех пор каждое второе воскресенье июля все, кто причастен к рыболовству, отмечают свой профессиональный праздник. Ко Дню рыбака OBOZREVATEL публикует подборку веселых поздравлений с праздником.

С Днем рыбака тебя, рыбак!

Пускай же будет только так:

Сама чтоб рыбка подплывала,

Сама на червячка клевала,

Чтоб чистилась легко, не билась,

В ухе наваристо варилась.

Чтоб твой улов и твой успех

Были бы больше, чем у всех.

Видео дня

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Привітаю я тебе

Від душі з днем рибалки!

Я тобі бажаю кльову

Й завжди гарного улову.

Щоби спінінг не ламався,

Щоб лосось тобі попався.

Щоби леска не рвалася,

Й риболовля удалася!

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Поздравляю, рыбачок!

В праздник твой желаю,

Чтоб попалась на крючок

Рыбка золотая!

И улов всегда большой

Пусть приходит следом,

Чтобы бутерброд с икрой

Был всегда к обеду!

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З Днем рибалки вас вітаємо!

Улову великого бажаємо.

Нехай леска ніколи не рветься,

А риба нехай об човен б'ється.

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С Днем рыбака! Пусть улов всегда будет богатым, пусть в жизнь приходят радость и успех, пусть будет крепким здоровье и добрым мир вокруг. Желаю наконец-то поймать золотую рыбку, которая исполнит все самые заветные желания.

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Вітаю з Днем рибалки та від щирого серця бажаю ловити на свій гачок не тільки велику й смачну рибку, але й велику удачу та успіх. Нехай кожна риболовля буде святом для душі, нехай кожен день дарує чудовий настрій, бадьоре самопочуття та натхнення впевненого і досвідченого рибалки.

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В этот теплый летний день поздравляю вас с профессиональным праздником рыбака! Здоровья, бодрости духа и неизменно успешных уловов!

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Вітаю з Днем рибалки і хочу побажати і з берега, і з човна ловити велику рибку. Також зичу вам мати неодмінний успіх в сонячну і похмуру погоду і завжди залишатися щасливою людиною.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях и истории Дня рыбака. Этот праздник отмечался еще во времена СССР.

По материалам: pozdravok.ru.