С Днем рыбака 2021: прикольные поздравления, картинки и видео
В воскресенье, 11 июля, в Украине отмечают День рыбака. Этот праздник был установлен в 1995 году указом президента Леонида Кучмы № 464/95.
С тех пор каждое второе воскресенье июля все, кто причастен к рыболовству, отмечают свой профессиональный праздник. Ко Дню рыбака OBOZREVATEL публикует подборку веселых поздравлений с праздником.С Днем рыбака: поздравления в стихах, смс и прозе
С Днем рыбака тебя, рыбак!
Пускай же будет только так:
Сама чтоб рыбка подплывала,
Сама на червячка клевала,
Чтоб чистилась легко, не билась,
В ухе наваристо варилась.
Чтоб твой улов и твой успех
Были бы больше, чем у всех.
***
Привітаю я тебе
Від душі з днем рибалки!
Я тобі бажаю кльову
Й завжди гарного улову.
Щоби спінінг не ламався,
Щоб лосось тобі попався.
Щоби леска не рвалася,
Й риболовля удалася!
***
Поздравляю, рыбачок!
В праздник твой желаю,
Чтоб попалась на крючок
Рыбка золотая!
И улов всегда большой
Пусть приходит следом,
Чтобы бутерброд с икрой
Был всегда к обеду!
***
З Днем рибалки вас вітаємо!
Улову великого бажаємо.
Нехай леска ніколи не рветься,
А риба нехай об човен б'ється.
***
С Днем рыбака! Пусть улов всегда будет богатым, пусть в жизнь приходят радость и успех, пусть будет крепким здоровье и добрым мир вокруг. Желаю наконец-то поймать золотую рыбку, которая исполнит все самые заветные желания.
***
Вітаю з Днем рибалки та від щирого серця бажаю ловити на свій гачок не тільки велику й смачну рибку, але й велику удачу та успіх. Нехай кожна риболовля буде святом для душі, нехай кожен день дарує чудовий настрій, бадьоре самопочуття та натхнення впевненого і досвідченого рибалки.
***
В этот теплый летний день поздравляю вас с профессиональным праздником рыбака! Здоровья, бодрости духа и неизменно успешных уловов!
***
Вітаю з Днем рибалки і хочу побажати і з берега, і з човна ловити велику рибку. Також зичу вам мати неодмінний успіх в сонячну і похмуру погоду і завжди залишатися щасливою людиною.Картинки и открытки ко Дню рыбака
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях и истории Дня рыбака. Этот праздник отмечался еще во времена СССР.
По материалам: pozdravok.ru.