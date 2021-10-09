С Днем риэлтора 2021! Лучшие поздравления и открытки для агентов по недвижимости
Ежегодно 9 октября в Украине отмечают День риэлтора. Этому профессиональному празднику – более двадцати лет: в 1999 году он был установлен во время Первого всеукраинского съезда риэлторов.
В этот день поздравления принимают все, кто помогает украинцам продавать и покупать недвижимость. К празднику OBOZREVATEL публикует подборку оригинальных открыток, смс и видео с пожеланиями.Поздравления с Днем риэлтора в стихах и прозе
Желаю море крупных сделок,
Без волокиты, переделок,
Чтоб продавалось, покупалось,
И все успешно получалось.
Проценты были высоки,
Переговоры коротки,
Клиенты выгодны, щедры,
А будни сказочно легки!
***
Хай квартири продаються,
Всі задоволені лишаються.
Угоди будуть хай успішні,
Покупці – розкішні!
Гонорарів побажаю
Й ікри чорної до чаю.
Миру, щастя і добра,
На душі – завжди тепла!
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Бажаю вам удачі,
Щоб вигідно продати:
Доми, квартири, дачі,
З ціною не прогадати!
Клієнтів вам хороших
І угод без клопоту.
Бажаю в День ріелтора
Приємних лиш турбот!
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С Днем риэлтора Украины! Пусть каждый день будет успешная сделка, выгодные предложения, сплошная удача. Высокой репутации и востребованности в вашей деятельности, гармонии и достатка в личной жизни.
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Всіх агентів з нерухомості вітаємо з Днем ріелтора України! Бажаємо поступливих клієнтів, щедрих кредиторів, легких переговорів і вдалих договорів! Нехай кожна ваша угода викликає захоплення і підвищення, поставлені цілі самі поспішають до вас назустріч, а наполегливість і відданість справі стануть вашими найкращими союзниками!Картинки и открытки ко Дню риэлтора
Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль ранее пообещал украинцам дешевую ипотеку. Программу планируют реализовать в течение трех лет.
По материалам: pozdravok.ru.