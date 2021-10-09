С Днем риэлтора 2021! Лучшие поздравления и открытки для агентов по недвижимости

Ежегодно 9 октября в Украине отмечают День риэлтора. Этому профессиональному празднику – более двадцати лет: в 1999 году он был установлен во время Первого всеукраинского съезда риэлторов.

В этот день поздравления принимают все, кто помогает украинцам продавать и покупать недвижимость. К празднику OBOZREVATEL публикует подборку оригинальных открыток, смс и видео с пожеланиями.

Желаю море крупных сделок,

Без волокиты, переделок,

Чтоб продавалось, покупалось,

И все успешно получалось.

Проценты были высоки,

Переговоры коротки,

Клиенты выгодны, щедры,

А будни сказочно легки!

***

Хай квартири продаються,

Видео дня

Всі задоволені лишаються.

Угоди будуть хай успішні,

Покупці – розкішні!

Гонорарів побажаю

Й ікри чорної до чаю.

Миру, щастя і добра,

На душі – завжди тепла!

***

Бажаю вам удачі,

Щоб вигідно продати:

Доми, квартири, дачі,

З ціною не прогадати!

Клієнтів вам хороших

І угод без клопоту.

Бажаю в День ріелтора

Приємних лиш турбот!

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С Днем риэлтора Украины! Пусть каждый день будет успешная сделка, выгодные предложения, сплошная удача. Высокой репутации и востребованности в вашей деятельности, гармонии и достатка в личной жизни.

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Всіх агентів з нерухомості вітаємо з Днем ріелтора України! Бажаємо поступливих клієнтів, щедрих кредиторів, легких переговорів і вдалих договорів! Нехай кожна ваша угода викликає захоплення і підвищення, поставлені цілі самі поспішають до вас назустріч, а наполегливість і відданість справі стануть вашими найкращими союзниками!

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль ранее пообещал украинцам дешевую ипотеку. Программу планируют реализовать в течение трех лет.

По материалам: pozdravok.ru.