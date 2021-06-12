С Днем работника фондового рынка 2021: открытки и поздравления финансистам
В субботу, 12 июня, в Украине отмечается День работника фондового рынка, или День финансиста. Этот праздник был установлен указом президента Виктора Ющенко №202/2008 от 11 марта 2008 года.
Как говорилось в документе, празднование было учреждено с целью отметить вклад работников фондового рынка в ускорение реформ, привлечение инвестиций и улучшение инвестиционного климата. К празднику OBOZREVATEL публикует яркие поздравления, открытки и видео с пожеланиями.Поздравления с Днем работника фондового рынка в стихах и прозе
Щоб лилась ріка фінансів без зупину цілий час
Необхідні капітани на фінансовий баркас.
Капітанам фондового ринку ми здоров'я побажаєм
І для стійкості від стресів ми по вінця наливаєм.
Що би акції не впали та дефолту не зазнали.
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С профессиональным праздником Вас, работники фондового рынка! Желаем Вам профессиональных успехов, динамичного развития и процветания! Осуществления задуманных планов, удачи во всех добрых делах и начинаниях, благополучия, творческого долголетия и гармонии в личной жизни! Славных дел и свершений Вам в будущем, оптимизма, радости и хорошего настроения в праздничный день! Спасибо Вам за профессионализм, выдержку и терпение.
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Вітаю з Днем працівника фондового ринку! Бажаю інтенсивного росту українського бізнесу, позитивних настроїв інвесторів та розвитку економіки країни в цілому! Нехай наші спільні зусилля дадуть можливість пишатися ситуацією на фондовому ринку України! Успіху, оптимізму та добробуту!Картинки и открытки в День работника фондового рынка
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин может ввести налог 20% для новостроек, в результате чего рынок первичного жилья окажется под ударом: ряду застройщиков грозит банкротство, пострадают и покупатели.
По материалам: v24.com.ua.