С Днем программиста 2021: прикольные поздравления, видео и открытки
В понедельник, 13 сентября, в мире отмечается День программиста. С идеей такого праздника в 1996 году выступил российский журналист Дмитрий Мендрелюк.
Датой праздника был выбран 256-й день года, поскольку данное число является количеством разных значений, которые можно выразить при помощи 8-разрядного байта. В невисокосный год День программиста приходится на 13 сентября, а в високосный – на 12-е. К празднику OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений, видео и открыток.Прикольные поздравления с Днем программиста в стихах и прозе
Хакер, юзер, програміст –
За комп'ютером артист!
Видає великі речі,
Не зрозумієш його, хоч трісни!
Він з програмами на "ти"
Від "Каспера" до "вінди".
***
Желаю, чтоб в карьере программиста
Тебя всегда огромный ждал успех,
Чтоб ты писал программы очень быстро,
И был умней, талантливее всех!
Пускай не будет скучною работа,
Желаю много ярких будних дней,
А также лишь хорошего дохода,
Чтоб все мечты сбывались поскорей!
***
Нехай несе День програміста
Щастя, ніжність і добро,
Нехай ростуть доходи швидко,
На душі буде тепло!
***
Поздравляю с Днем программиста,
Пусть в душе горит надежды искра,
Пусть всегда все будет хорошо,
На душе – спокойно и тепло!
Пожелаю в работе больших достижений,
Новых планов, идей и свершений,
К новой цели идти без сомнений,
За работу свою получать много премий!
***
З Днем програміста. Бажаю цікавих і успішних розробок, а також постійного вдосконалення твоїх геніальних ідей. Нехай над твоєю кармою стоїть надійний захист від вірусу заздрості й бід, а в серці твоєму нехай діє програма вічного щастя та кохання.
***
С Днем программиста! Желаю, чтобы рабочий код твоей жизни был слаженным и точным, любовь была защищена надежным паролем, а компиляторами судьбы были здоровье, удача и благополучие.
***
Всіх комп'ютерних геніїв вітаю з Днем програміста! Бажаю на життєвому шляху не зустрічати шкідливих людей, завжди бути в онлайні подій, швидко завантажуватися знаннями й іноді відформатувати негатив зі свого життя!Картинки и открытки ко Дню программиста
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров не смог ответить на старый вопрос-мем программистов. Это произошло во время интервью чиновника, когда ведущая предложила ему ответить на несколько вопросов от телезрителей.
По материалам: pozdravok.ru.