С Днем программиста 2021: прикольные поздравления, видео и открытки

В понедельник, 13 сентября, в мире отмечается День программиста. С идеей такого праздника в 1996 году выступил российский журналист Дмитрий Мендрелюк.

Датой праздника был выбран 256-й день года, поскольку данное число является количеством разных значений, которые можно выразить при помощи 8-разрядного байта. В невисокосный год День программиста приходится на 13 сентября, а в високосный – на 12-е. К празднику OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений, видео и открыток.

Хакер, юзер, програміст –

За комп'ютером артист!

Видає великі речі,

Не зрозумієш його, хоч трісни!

Видео дня

Він з програмами на "ти"

Від "Каспера" до "вінди".

***

Желаю, чтоб в карьере программиста

Тебя всегда огромный ждал успех,

Чтоб ты писал программы очень быстро,

И был умней, талантливее всех!

Пускай не будет скучною работа,

Желаю много ярких будних дней,

А также лишь хорошего дохода,

Чтоб все мечты сбывались поскорей!

***

Нехай несе День програміста

Щастя, ніжність і добро,

Нехай ростуть доходи швидко,

На душі буде тепло!

***

Поздравляю с Днем программиста,

Пусть в душе горит надежды искра,

Пусть всегда все будет хорошо,

На душе – спокойно и тепло!

Пожелаю в работе больших достижений,

Новых планов, идей и свершений,

К новой цели идти без сомнений,

За работу свою получать много премий!

***

З Днем програміста. Бажаю цікавих і успішних розробок, а також постійного вдосконалення твоїх геніальних ідей. Нехай над твоєю кармою стоїть надійний захист від вірусу заздрості й бід, а в серці твоєму нехай діє програма вічного щастя та кохання.

***

С Днем программиста! Желаю, чтобы рабочий код твоей жизни был слаженным и точным, любовь была защищена надежным паролем, а компиляторами судьбы были здоровье, удача и благополучие.

***

Всіх комп'ютерних геніїв вітаю з Днем програміста! Бажаю на життєвому шляху не зустрічати шкідливих людей, завжди бути в онлайні подій, швидко завантажуватися знаннями й іноді відформатувати негатив зі свого життя!

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров не смог ответить на старый вопрос-мем программистов. Это произошло во время интервью чиновника, когда ведущая предложила ему ответить на несколько вопросов от телезрителей.

По материалам: pozdravok.ru.