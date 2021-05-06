С Днем пехоты Украины: яркие поздравления, видео и открытки
В четверг, 6 мая, в Украине празднуют День пехоты. Впервые этот праздник отметили два года назад – он был установлен указом президента Петра Порошенко №152/2019 от 19 апреля 2019 года. Как говорится в документе, цель Дня пехоты – "чествование мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск ВСУ".
Дата праздника выбрана не случайно: именно 6 мая 1648 года украинские козаки одержали победу в битве у Желтых вод. Этот бой называют первым победным в Национально-освободительной борьбе, возглавляемой Богданом Хмельницким. Сегодня механизированные, мотопехотные, горно-штурмовые воинские части – основа Сухопутных войск Украины. Они выполняют задачи по удержанию позиций, отражению ударов и прорыву обороны врага, захвату стратегических районов и объектов в зоне ООС на Донбассе. Ко Дню пехоты OBOZREVATEL публикует яркие открытки, картинки и видео с поздравлениями.Поздравления с Днем пехоты Украины: смс, стихи и проза
С Днем пехоты нашей страны,
Для Украины так важны
Связисты, летчики, танкисты,
Ракетные войска, артиллеристы.
И славит Украина воинов своих всех,
Ведь с нашими войсками ждет мир нас и успех.
Вы храбрые, отважные офицеры и солдаты,
Желаем счастливо отмечать все важные вам даты.
***
З Днем піхоти України,
У цей день вам побажаю,
Буде служба нехай легка,
Та безпечно протікає.
І нехай з неба на погон
До вас всі зірочки злітають,
Ви країни нашої заслін,
Весь народ вас поважає!
***
С Днем пехоты Украины!
Вам честь и слава отданы,
Вам благодарность и поклон,
Ну, а врагу всегда урон.
Пусть не коснется вас беда,
Пусть войн не будет никогда,
Счастья, радости, здоровья,
И дом, наполненный любовью!
***
Війська піхотні України
Відзначають день свій,
Кожен день вони на сторожі,
Охороняють наш спокій!
Вітаємо всіх військових,
І бажаємо їм перемог,
Миру, благ, любові, терпіння,
Служба нехай йде без перепон!
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Поздравляю с Днем пехоты Украины! Пусть противник всегда попадается в ловушку и для тебя никогда не будет помех на пути к успеху. Будь здоровым, трезво смотри на любую ситуацию и никогда не теряй своей уверенности и бдительности!
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Вітаю з Днем піхоти України і побажаю сталевого здоров'я і мужності, виправданих життєвих цілей і постійної витримки, хорошого загартування характеру і ентузіазму. Бажаю бути долею збереженим, відважним, спритним і коханим.
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Вітаю з Днем піхоти України і хочу побажати в будь-якій частині Землі, у будь-якому куточку світу відчувати себе вільною і щасливою людиною. Хоробрості, здоров'я, мощі, сили, кмітливості та абсолютної впевненості в собі. І нехай будь-який ворог буде вражений наповал і тобі під силу буде подолати будь-який шлях!Картинки и открытки ко Дню пехоты Украины
Как сообщал OBOZREVATEL, войска оккупантов на Донбассе устроили "охоту" на беспилотники ОБСЕ. Согласно анализу отчетов организации, было зафиксировано более сотни прецедентов.
По материалам: pozdravok.ru.