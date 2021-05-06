С Днем пехоты Украины: яркие поздравления, видео и открытки

В четверг, 6 мая, в Украине празднуют День пехоты. Впервые этот праздник отметили два года назад – он был установлен указом президента Петра Порошенко №152/2019 от 19 апреля 2019 года. Как говорится в документе, цель Дня пехоты – "чествование мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск ВСУ".

Дата праздника выбрана не случайно: именно 6 мая 1648 года украинские козаки одержали победу в битве у Желтых вод. Этот бой называют первым победным в Национально-освободительной борьбе, возглавляемой Богданом Хмельницким. Сегодня механизированные, мотопехотные, горно-штурмовые воинские части – основа Сухопутных войск Украины. Они выполняют задачи по удержанию позиций, отражению ударов и прорыву обороны врага, захвату стратегических районов и объектов в зоне ООС на Донбассе. Ко Дню пехоты OBOZREVATEL публикует яркие открытки, картинки и видео с поздравлениями.

С Днем пехоты нашей страны,

Для Украины так важны

Связисты, летчики, танкисты,

Ракетные войска, артиллеристы.

И славит Украина воинов своих всех,

Ведь с нашими войсками ждет мир нас и успех.

Вы храбрые, отважные офицеры и солдаты,

Желаем счастливо отмечать все важные вам даты.

***

З Днем піхоти України,

У цей день вам побажаю,

Буде служба нехай легка,

Та безпечно протікає.

І нехай з неба на погон

До вас всі зірочки злітають,

Ви країни нашої заслін,

Весь народ вас поважає!

***

С Днем пехоты Украины!

Вам честь и слава отданы,

Вам благодарность и поклон,

Ну, а врагу всегда урон.

Пусть не коснется вас беда,

Пусть войн не будет никогда,

Счастья, радости, здоровья,

И дом, наполненный любовью!

***

Війська піхотні України

Відзначають день свій,

Кожен день вони на сторожі,

Охороняють наш спокій!

Вітаємо всіх військових,

І бажаємо їм перемог,

Миру, благ, любові, терпіння,

Служба нехай йде без перепон!

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Поздравляю с Днем пехоты Украины! Пусть противник всегда попадается в ловушку и для тебя никогда не будет помех на пути к успеху. Будь здоровым, трезво смотри на любую ситуацию и никогда не теряй своей уверенности и бдительности!

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Вітаю з Днем піхоти України і побажаю сталевого здоров'я і мужності, виправданих життєвих цілей і постійної витримки, хорошого загартування характеру і ентузіазму. Бажаю бути долею збереженим, відважним, спритним і коханим.

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Вітаю з Днем піхоти України і хочу побажати в будь-якій частині Землі, у будь-якому куточку світу відчувати себе вільною і щасливою людиною. Хоробрості, здоров'я, мощі, сили, кмітливості та абсолютної впевненості в собі. І нехай будь-який ворог буде вражений наповал і тобі під силу буде подолати будь-який шлях!

Как сообщал OBOZREVATEL, войска оккупантов на Донбассе устроили "охоту" на беспилотники ОБСЕ. Согласно анализу отчетов организации, было зафиксировано более сотни прецедентов.

По материалам: pozdravok.ru.