С Днем Независимости Украины 2021! Лучшие поздравления и открытки

Во вторник, 24 августа, Украина празднует День Независимости. Именно в этот день 30 лет назад депутаты Верховной Рады УССР большинством голосов приняли Акт провозглашения независимости Украины, который задекларировал создание самостоятельного украинского государства.

Документ был принят спустя три дня после подавления путча консервативных сил СССР, выступавших за возрождение Советского Союза без демократических преобразований и "перестройки".

К празднику OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений с 30-летием Независимости Украины.

З Днем Незалежності,

Вітаю Україно! Вставай!

Борися до кінця!

За мирне, світле, чисте небо,

Та вільне краще майбуття!

Не забуваймо тих Героїв,

Видео дня

Котрі пішли у Небеса,

Тих, що рятують Україну,

ціною власного життя!

***

З Днем Незалежності ми вас вітаємо!

Україну любити щиро бажаємо!

З Богом долати усі негаразди,

Свою волю нікому не дати украсти.

Українську історію бережно знати,

Українськую гідність не дати топтати,

Прадідів-козаків тихо шанувати,

Мову, сім'ю, церкву свою захищати.

В Новий День народження нашої Неньки

Бажаємо щастя й достатку рідненькій!

Щоб усі її діти із цілого світу

Повернулись додому жити довіку.

***

Зі святом Незалежності вітаю,

Бажаю щастя я без краю!

Щоб Україна тільки процвітала

Та тільки кращою ставала!

***

Міцнішай, Україно, процвітай,

Нехай щасливим буде твій народ,

Незалежна ти – не забувай,

Розвивайся і йди вперед!

Нехай розвіє вітер над тобою,

Хмари, що нависли, наче ніч,

Я бажаю радості й спокою,

Ну а біди подолаєм пліч-о-пліч!

***

Сердечно вітаю вас із Днем Незалежності України. Усі великі успіхи нашої держави складаються з успіхів кожного небайдужого українця – як безліч річок і потічків зливаються в один могутній Дніпро. Тож давайте з нагоди найважливішого свята України щиро покладатися на успіх наших спільних дій і продовження активної співпраці, яка єднає нас, зміцнює нашу державу.

***

Нехай не вичерпується джерело вашої віри, надії і любові до рідної землі, енергії і впевненості у власних силах. Зичу вам міцного здоров'я, успішної реалізації далекосяжних планів, благополуччя, миру та добра в кожній оселі.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский запустил новый челлендж к тридцатой годовщине Независимости Украины. Соответствующее видео гарант опубликовал в соцсетях.