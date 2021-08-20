Зеленский запустил новый челлендж к 30-й годовщине Независимости Украины. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский накануне 30-й годовщины независимости нашего государства, которую мы будем отмечать 24 августа, запустил новый челлендж. Гарант бросил вызов спортивного характера.

Зеленский запустил в сети челлендж "Здоровая Украина", по условиям которого нужно выполнить любое физическое упражнение 30 раз. Соответствующее видео он опубликовал в Instagram и Facebook (посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Президент выполнил 30 отжиманий на брусьях, после чего сказал, что передает этот вызов Национальному олимпийскому комитету, а именно – президенту НОК и легендарному легкоатлету Сергею Бубке.

Видео дня

Чтобы принять участие в Челендже, нужно:

надеть вышиванку;

выполнить свои любимые физические упражнения 30 раз;

обозначить человека, которому передаешь челлендж.

"Сделай любое упражнение 30 раз – поддержи Украину!", – призвал Зеленский.

Напомним, OBOZREVATEL сообщал, что президент Владимир Зеленский инициировал внеочередную сессию Верховной Рады для утверждения большого герба Украины. Ее президент созывает на День Независимости Украины 24 августа.