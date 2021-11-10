С Днем науки 2021: поздравления и открытки к празднику

Ежегодно 10 ноября отмечается Всемирный день науки за мир и развитие. Идея этого праздника родилась в 1999 году во время Всемирного научного форума в Будапеште, а в 2001 году он был официально учрежден резолюцией 31С/20 Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Впервые на мировом уровне праздник отметили в 2002 году. К особенной дате OBOZREVATEL подготовил подборку оригинальных поздравлений и открыток.

Вас, ученые, поздравить

С Днем науки я хочу.

Ждут пускай вас достижения,

Все пусть будет по плечу.

Новых вам открытий ярких,

Диссертаций и трудов,

Пусть найдет всегда награда

Своих славных знатоков.

***

Для вас улюблена наука

Ніколи не буде нудьною!

З Днем науки Вас вітаємо,

Видео дня

І успіхів Вам побажаємо!

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Без науки ми ніяк,

Без науки нікуди!

І в науці кожен знак

Буде вічним крізь роки.

Життя країни та планети

Зберігають наукові уми.

Будьте ж здорові духом й тілом,

Адже чекаєм відкритів ми!

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Поздравляю с Днем науки и хочу пожелать больших достижений и развития научных отраслей, потрясающих возможностей и великолепных идей, светлой мысли и бодрости духа, великого вклада и отменных успехов.

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Вітаю з Днем науки й бажаю, щоб жодна галузь не стояла на місці, щоб країна завжди була багата на світлі уми, щоб щодня відбувалися неймовірні відкриття, щоб з кожним роком життя ставало цікавішим і веселішим завдяки її величності Науці.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследователи обнаружили в ледниках Тибета неизвестные науке вирусы, способные выживать в экстремальных условиях. Их возраст оценивается в 15 тысяч лет.

По материалам: pozdravok.ru.