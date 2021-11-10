С Днем науки 2021: поздравления и открытки к празднику
Ежегодно 10 ноября отмечается Всемирный день науки за мир и развитие. Идея этого праздника родилась в 1999 году во время Всемирного научного форума в Будапеште, а в 2001 году он был официально учрежден резолюцией 31С/20 Генеральной конференции ЮНЕСКО.
Впервые на мировом уровне праздник отметили в 2002 году. К особенной дате OBOZREVATEL подготовил подборку оригинальных поздравлений и открыток.Поздравления с Днем науки в стихах и прозе
Вас, ученые, поздравить
С Днем науки я хочу.
Ждут пускай вас достижения,
Все пусть будет по плечу.
Новых вам открытий ярких,
Диссертаций и трудов,
Пусть найдет всегда награда
Своих славных знатоков.
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Для вас улюблена наука
Ніколи не буде нудьною!
З Днем науки Вас вітаємо,
І успіхів Вам побажаємо!
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Без науки ми ніяк,
Без науки нікуди!
І в науці кожен знак
Буде вічним крізь роки.
Життя країни та планети
Зберігають наукові уми.
Будьте ж здорові духом й тілом,
Адже чекаєм відкритів ми!
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Поздравляю с Днем науки и хочу пожелать больших достижений и развития научных отраслей, потрясающих возможностей и великолепных идей, светлой мысли и бодрости духа, великого вклада и отменных успехов.
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Вітаю з Днем науки й бажаю, щоб жодна галузь не стояла на місці, щоб країна завжди була багата на світлі уми, щоб щодня відбувалися неймовірні відкриття, щоб з кожним роком життя ставало цікавішим і веселішим завдяки її величності Науці.Открытки и картинки ко Дню науки
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследователи обнаружили в ледниках Тибета неизвестные науке вирусы, способные выживать в экстремальных условиях. Их возраст оценивается в 15 тысяч лет.
По материалам: pozdravok.ru.