Ученые нашли в тибетском леднике неизвестные науке вирусы: они способны выжить в экстремальных условиях

Международная группа ученых обнаружила вирусы возрастом почти 15 тысяч лет в пробах с ледника Тибетского плато. При анализе льда удалось распознать 33 генетических кода вирусов, причем 28 до этого не были известны.

Как сообщил Science Daily, точный возраст тибетского льда, который был проанализирован – 14 400 лет. Его извлекли из глубины в 2015 году.

Ученые уточнили, что новые вирусы были найдены в ледниках, сформировавшихся на высоте 6,7 километра над уровнем моря.

"Это вирусы, которые могли бы выжить в экстремальных условиях. С сигнатурами генов, которые позволяют им заражать клетки в холоде – просто сюрреалистические сигнатуры того, как вирус может вызывать в экстремальных условиях", – заявил микробиолог Мэттью Салливан из Университета штата Огайо.

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Ученые применили несколько новых методов анализа тибетского льда и выяснили, что микробы и вирусы происходят из почвы и растений.

Доктор Джи-Пин Джун с кафедры микробиологии Университета Огайо отметил, что ледники образовывались постепенно, и вместе с пылью и газами многие вирусы оставались во льду.

Поскольку у найденных вирусов нет одного универсального гена, таксономию новых инфекционных агентов определяли путем сопоставления общих наборов генов с геномами 2304 известных вирусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкие и американские ученые создали разработанные на основе генетического материала наноловушки, которые будут бороться с вирусами.