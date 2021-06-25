С Днем моряка 2021: прикольные поздравления, открытки и видео
В пятницу, 25 июня, в Украине и других странах мира отмечается День моряка. Праздник был провозглашен странами Международной морской организации (IMO) во время Манильской конференции 24 июня 2010 года.
День моряка – знак глубокого уважения ко всем работникам моря. В этот день по всему миру принято благодарить моряков за их вклад в экономику и развитие общества. К празднику OBOZREVATEL публикует яркие поздравления, смс, видео и открытки.Поздравления с Днем моряка: смс, стихи и проза
Хоч ти в морі, хоч на суші,
Щасливим будь, моряк, завжди!
Хай роботою завантажений,
Відпочивай хоч іноді!
У цей день тобі бажаю
В морі радості купатися,
Але в веселощах потопаючи,
На плаву завжди триматися!
***
Сегодня, в праздник моряка,
Пусть каждый будет пьян слегка.
И каждый выпьет пусть стакан
За свой любимый океан.
Желаю счастья семь морей,
Желаю океан страстей,
Желаю кубриков уют
И берегов, где очень ждут.
***
Ти моряк зі стажем,
Суворий, морський вовк,
І безсумнівно скажемо,
У морях ти знаєш толк!
Відважний, сильний, сміливий,
Чоловік – найвищий клас,
Професіонал умілий,
У всьому приклад ти для нас!
Ми дружно вітаємо,
Тебе з Днем моряка,
Тобі всіх благ бажаємо,
І нехай долі ріка,
Несе по життю плавно,
Завжди хай буде штиль,
Живи з усмішкою, радісно,
І сім футів під кіль!
***
Пусть несет тебя вперед волна удачи,
Корабль жизни по волнам пускай скользит!
Решатся просто пусть все сложные задачи
В душе твоей пусть море не штормит!
Пускай здоровье будет крепче стали,
Пусть к счастью приведет тебя маяк!
Желаю, чтоб мечты все явью стали
И, чтобы ты всегда в достатке жил, моряк!
***
Вітаю з Днем моряка та бажаю завжди бути хоробрим, добрим, веселим, невтомним. І нехай всі бурі проходять повз тебе, нехай морські простори надихають. Міцного моряцького здоров'я і ніякого бунту на власному кораблі.
***
З Днем моряка! Бажаю життя без шторму, почуттів без штилю, здоров'я міцного, як якір. Нехай хвилі щастя несуть по життю з посмішкою і з сонячною погодою, а корабель життя ніколи не зустріне скель.
***
Быть моряком – это призвание, поэтому я желаю тебе всегда с радостью ходить в море и выполнять свой долг! Пускай тебе покоряются все моря и океаны, а карьера идет только ввысь! Желаю крепчайшего здоровья, много сил, энергии, а также море радостных событий и целый океан счастья!Картинки и открытки ко Дню моряка
Как сообщал OBOZREVATEL, море в Одессе внезапно изменило цвет – вода приобрела оливковый оттенок. Проблема вызвана цветением сине-зеленых водорослей, которые могут представлять опасность для людей.
По материалам: pozdravok.ru.