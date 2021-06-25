С Днем моряка 2021: прикольные поздравления, открытки и видео

В пятницу, 25 июня, в Украине и других странах мира отмечается День моряка. Праздник был провозглашен странами Международной морской организации (IMO) во время Манильской конференции 24 июня 2010 года.

День моряка – знак глубокого уважения ко всем работникам моря. В этот день по всему миру принято благодарить моряков за их вклад в экономику и развитие общества. К празднику OBOZREVATEL публикует яркие поздравления, смс, видео и открытки.

Хоч ти в морі, хоч на суші,

Щасливим будь, моряк, завжди!

Хай роботою завантажений,

Відпочивай хоч іноді!

У цей день тобі бажаю

В морі радості купатися,

Але в веселощах потопаючи,

Видео дня

На плаву завжди триматися!

***

Сегодня, в праздник моряка,

Пусть каждый будет пьян слегка.

И каждый выпьет пусть стакан

За свой любимый океан.

Желаю счастья семь морей,

Желаю океан страстей,

Желаю кубриков уют

И берегов, где очень ждут.

***

Ти моряк зі стажем,

Суворий, морський вовк,

І безсумнівно скажемо,

У морях ти знаєш толк!

Відважний, сильний, сміливий,

Чоловік – найвищий клас,

Професіонал умілий,

У всьому приклад ти для нас!

Ми дружно вітаємо,

Тебе з Днем моряка,

Тобі всіх благ бажаємо,

І нехай долі ріка,

Несе по життю плавно,

Завжди хай буде штиль,

Живи з усмішкою, радісно,

І сім футів під кіль!

***

Пусть несет тебя вперед волна удачи,

Корабль жизни по волнам пускай скользит!

Решатся просто пусть все сложные задачи

В душе твоей пусть море не штормит!

Пускай здоровье будет крепче стали,

Пусть к счастью приведет тебя маяк!

Желаю, чтоб мечты все явью стали

И, чтобы ты всегда в достатке жил, моряк!

***

Вітаю з Днем моряка та бажаю завжди бути хоробрим, добрим, веселим, невтомним. І нехай всі бурі проходять повз тебе, нехай морські простори надихають. Міцного моряцького здоров'я і ніякого бунту на власному кораблі.

***

З Днем моряка! Бажаю життя без шторму, почуттів без штилю, здоров'я міцного, як якір. Нехай хвилі щастя несуть по життю з посмішкою і з сонячною погодою, а корабель життя ніколи не зустріне скель.

***

Быть моряком – это призвание, поэтому я желаю тебе всегда с радостью ходить в море и выполнять свой долг! Пускай тебе покоряются все моря и океаны, а карьера идет только ввысь! Желаю крепчайшего здоровья, много сил, энергии, а также море радостных событий и целый океан счастья!

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По материалам: pozdravok.ru.