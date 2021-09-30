С Днем моря 2021! Яркие поздравления, пожелания и открытки

В четверг, 30 сентября, отмечается Всемирный день моря. Этот праздник был провозглашен в 1978 году Международной морской организацией (IMO) с целью привлечь внимание к проблемам экологии морских перевозок и сохранения биоресурсов.

Изначально День моря отмечали 17 марта, но в 1980 году дату перенесли на последнюю неделю сентября. К празднику OBOZREVATEL публикует подборку оригинальных поздравлений и открыток.

Нескінченно-прекрасне та ніжне,

Але часом буває суворе.

Це море безкрайнє-безмежне,

Але завжди воно миле та нове.

Всіх з Днем моря від серця вітаю я,

Щоб воно було ласкавим і радісним.

Нехай все життя буде рожево-казковим,

А настрій хай буде святковим!

Видео дня

***

Я этим стихом поздравляю

Сегодня с Днем моря тебя!

Увидеть тебе я желаю

Все нашей планеты моря!

Полно море тайн и загадок,

И с детства к ним тянешься ты,

Желаю тебе, чтоб был краток

Твой путь до заветной мечты!

***

С Днем моря!

Праздник морской вы встречайте,

Радуйтесь этому дню,

К морю любовь ощущайте,

Пусть она дарит мечту!

***

Красу земних морів

Треба захистити скоріше,

Для нащадків зберегти,

Щоб і їм море полюбити!

Ми День моря всі зустрічаємо,

Ми вас зі святом вітаємо!

Нехай морів прекрасний вигляд

На мрії вас надихне!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Испании на дне моря обнаружили клад с древнеримскими золотыми монетами. Это произошло в заливе Поритчол, известном рядом подводных археологических раскопок.

По материалам: mirizoter.ru, pozdrava.ru, pozdravuha.ru.