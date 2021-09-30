С Днем моря 2021! Яркие поздравления, пожелания и открытки
В четверг, 30 сентября, отмечается Всемирный день моря. Этот праздник был провозглашен в 1978 году Международной морской организацией (IMO) с целью привлечь внимание к проблемам экологии морских перевозок и сохранения биоресурсов.
Изначально День моря отмечали 17 марта, но в 1980 году дату перенесли на последнюю неделю сентября. К празднику OBOZREVATEL публикует подборку оригинальных поздравлений и открыток.Поздравления с Днем моря в стихах
Нескінченно-прекрасне та ніжне,
Але часом буває суворе.
Це море безкрайнє-безмежне,
Але завжди воно миле та нове.
Всіх з Днем моря від серця вітаю я,
Щоб воно було ласкавим і радісним.
Нехай все життя буде рожево-казковим,
А настрій хай буде святковим!
***
Я этим стихом поздравляю
Сегодня с Днем моря тебя!
Увидеть тебе я желаю
Все нашей планеты моря!
Полно море тайн и загадок,
И с детства к ним тянешься ты,
Желаю тебе, чтоб был краток
Твой путь до заветной мечты!
***
С Днем моря!
Праздник морской вы встречайте,
Радуйтесь этому дню,
К морю любовь ощущайте,
Пусть она дарит мечту!
***
Красу земних морів
Треба захистити скоріше,
Для нащадків зберегти,
Щоб і їм море полюбити!
Ми День моря всі зустрічаємо,
Ми вас зі святом вітаємо!
Нехай морів прекрасний вигляд
На мрії вас надихне!Картинки и открытки ко Дню моря
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Испании на дне моря обнаружили клад с древнеримскими золотыми монетами. Это произошло в заливе Поритчол, известном рядом подводных археологических раскопок.
По материалам: mirizoter.ru, pozdrava.ru, pozdravuha.ru.