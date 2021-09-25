В Испании дайверы обнаружили клад золотых монет на дне моря. Фото

В Испании в бухте города Хавеа археологическая миссия Университета Аликанте совместно с представителями подводной бригады испанской гражданской гвардии (GEAS) обнаружили клад с древнеримскими монетами. Находка была сделана в заливе Поритчол, который известен обилием подводных археологических раскопок.

О находке сообщил в пресс-релизе Университет Аликанте. В сообщении отмечено, что первыми клад заметили дайверы-аматоры Луис Ленс и Сезар Гимено. Мужчины совершали погружение в бухте, чтобы очистить ее от мусора и заметили на дне несколько монет, после чего они сообщили о находке ученым.

Когда в указанное место прибыла группа специалистов, и они погрузились на семь метров под воду, где были найдены первые монеты, они смогли отыскать клад из 53 монет конца IV - начала V веков нашей эры. Вокруг находки лежали ржавые гвозди и остатки свинца. Археологи предположили, что некогда клад был спрятан в сундуке, но со временем дерево истлело и монеты рассыпались по дну бухты.

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Ученые отметили, что большинство монет хорошо сохранились, поэтому без особых усилий они смогли прочитать вычеканные на них буквы.

Оказалось, что три монеты украшены профилем Флавия Валентиниана I, римского императора, который правил в 364-375 годах нашей эры. На семи монетах эксперты смогли узнать профиль его преемника Валентиниана II, который был римским императором с 375 по 392 годы. Наибольшее количество - 17 монет, были отчеканены Флавием Аркадием - императором Восточной Римской империи с 395 по 408 годы. Еще 15 монет украшены портретом последнего правителя единой Римской империи - Феодосия I Великого.

Ученые отметили, что найденное сокровище можно считать наиболее крупной "денежной" находкой времен Римской империи. Они же подчеркнули, что измерять стоимость клада следует, учитывая его историческую ценность, а в этом случае "клад бесценен".

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