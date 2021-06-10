С Днем мороженого 2021: забавные поздравления, открытки и топ-5 фактов о холодном десерте

В четверг, 10 июня, отмечается Всемирный день мороженого. Считается, что именно в эту дату в 1876 году в США стартовали первые в мире массовые продажи холодного десерта.

Хотя этот необычный праздник не имеет официального статуса, с каждым годом он приобретает все большую популярность в разных странах мира. Интересные факты, забавные поздравления, картинки и открытки ко Дню мороженого – далее в подборке OBOZREVATEL.

1. Холодные десерты подавали к столу еще три тысячи лет назад в Древнем Китае. Они представляли собой смесь льда, снега и ломтиков фруктов. Позже лед стали смешивать с молоком, но рецепт такого блюда держали в строгой тайне.

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2. Мороженое готовили также в Древних Греции и Израиле – из замороженного сока.

3. Замороженное молоко кулинары Европы стали использовать лишь в 14 веке. Считается, что впервые это сделали в Италии.

4. Первое классическое мороженное на основе молока появилось в 18 веке во Франции. Слово "пломбир" – также родом из этой страны (от названия места происхождения – Пломбьер-ле-Бем). В 19 веке здесь были популярны также стаканчики с мороженым.

5. Эскимо создали в США в начале 20 века. Его изобрел Христиан Нельсон. Покрытое шоколадом мороженое он назвал "пирожком эскимоса". В США получили распространение и вафельные стаканчики. Первое шоколадное мороженое появилось в Австрии, а сорбет – в Италии.

Поздравляю с Днем мороженого всех,

Пусть каждого ожидает в будущем успех,

Мороженное поднимет настроение, когда грустно,

И всегда вашу жизнь сделает яркой и вкусной!

***

Морозиво! Прохолодне!

Вершкове, шоколадне,

Полуничне, з мармеладом,

У таку спеку чим не нагорода?

Добра Н.

***

С днем пломбира, фруктового и эскимо,

Я с радостью большой тебя поздравляю,

Ты любишь очень сильно это все,

Ты фанат мороженного – точно это знаю!

Пусть чувствуется вкус детства вечно,

Пусть в памяти твоей навсегда остается,

Ведь мороженное есть можно бесконечно,

И сегодня тебе это делать точно придется!

***

Любить кожен морозиво на білому світі,

Його обожнюють і дорослі, не лише діти,

Напевно, тільки його б часом і вживали,

Про нього б пісні складали й співали.

Змішалися в ньому молоко та помадка,

І джем усередині дуже солодкий,

У пломбір додамо ложку варення,

Морозиво – не продукт – одне задоволення!

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