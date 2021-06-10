С Днем мороженого 2021: забавные поздравления, открытки и топ-5 фактов о холодном десерте
В четверг, 10 июня, отмечается Всемирный день мороженого. Считается, что именно в эту дату в 1876 году в США стартовали первые в мире массовые продажи холодного десерта.
Хотя этот необычный праздник не имеет официального статуса, с каждым годом он приобретает все большую популярность в разных странах мира. Интересные факты, забавные поздравления, картинки и открытки ко Дню мороженого – далее в подборке OBOZREVATEL.Пять интересных фактов о мороженом
1. Холодные десерты подавали к столу еще три тысячи лет назад в Древнем Китае. Они представляли собой смесь льда, снега и ломтиков фруктов. Позже лед стали смешивать с молоком, но рецепт такого блюда держали в строгой тайне.
2. Мороженое готовили также в Древних Греции и Израиле – из замороженного сока.
3. Замороженное молоко кулинары Европы стали использовать лишь в 14 веке. Считается, что впервые это сделали в Италии.
4. Первое классическое мороженное на основе молока появилось в 18 веке во Франции. Слово "пломбир" – также родом из этой страны (от названия места происхождения – Пломбьер-ле-Бем). В 19 веке здесь были популярны также стаканчики с мороженым.
5. Эскимо создали в США в начале 20 века. Его изобрел Христиан Нельсон. Покрытое шоколадом мороженое он назвал "пирожком эскимоса". В США получили распространение и вафельные стаканчики. Первое шоколадное мороженое появилось в Австрии, а сорбет – в Италии.
Поздравляю с Днем мороженого всех,
Пусть каждого ожидает в будущем успех,
Мороженное поднимет настроение, когда грустно,
И всегда вашу жизнь сделает яркой и вкусной!
***
Морозиво! Прохолодне!
Вершкове, шоколадне,
Полуничне, з мармеладом,
У таку спеку чим не нагорода?
Добра Н.
***
С днем пломбира, фруктового и эскимо,
Я с радостью большой тебя поздравляю,
Ты любишь очень сильно это все,
Ты фанат мороженного – точно это знаю!
Пусть чувствуется вкус детства вечно,
Пусть в памяти твоей навсегда остается,
Ведь мороженное есть можно бесконечно,
И сегодня тебе это делать точно придется!
***
Любить кожен морозиво на білому світі,
Його обожнюють і дорослі, не лише діти,
Напевно, тільки його б часом і вживали,
Про нього б пісні складали й співали.
Змішалися в ньому молоко та помадка,
І джем усередині дуже солодкий,
У пломбір додамо ложку варення,
Морозиво – не продукт – одне задоволення!
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