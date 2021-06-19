С Днем фермера 2021: поздравления и открытки к празднику
В субботу, 19 июня, в Украине отмечается День фермера. Праздник был установлен указом президента Владимира Зеленского № 234/2020 от 18 июня 2020 года, в котором был отмечен вклад фермерских хозяйств в развитие сельского хозяйства и сферу продовольственной безопасности Украины.
Именно в этот день ровно 18 лет назад депутаты Верховной Рады большинством голосов приняли закон № 973-IV от 19 июня 2003 года "О фермерском хозяйстве". К празднику OBOZREVATEL публикует поздравления с Днем фермера в стихах и прозе, открытки и видео с пожеланиями.Поздравления с Днем фермера в смс, стихах и прозе
Желаю быть по жизни у руля,
Вести своё хозяйство к процветанью,
Пусть дарит плодородная земля
Обильные запасы урожая!
Любое дело пусть в руках твоих горит,
Текут финансы бурною рекою,
Удачу к тебе тянет, как магнит,
И счастье ходит рядышком с тобою!
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З Днем фермера вітаю,
Врожаїв хороших бажаю!
Земля нехай буде родючою,
Душа твоя щасливою і вільною!
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Я тебя с Днем фермера
Сегодня поздравляю,
Хозяином тебе
Быть на земле желаю.
Радует пусть нива
Щедрым урожаем,
Реки пусть молочные
Берегов не знают.
Хозяйство пусть твое
Растет и развивается,
И ваша продукция
На весь мир прославится.
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З Днем фермера! Бажаю щедрих врожаїв і добрих окотів, великих перспектив і малих витрат, високих результатів та таких же доходів. Нехай кожен день буде справжнім святом, нехай буде родючою земля твоїх полів і просторів твоєї доброї душі. Здоров'я і радості тобі, веселий фермере.
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Поздравляю с Днем фермера! Желаю щедрых урожаев на просторах полей и богатых урожаев счастья на просторах души, желаю роста и прироста скота, а также роста и прироста прибыли. Успехов в работе, благополучия в жизни, любви в сердце и крепчайшего здоровья.
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Вітаю з Днем фермера! Бажаю тобі, щоб на ділянках колосився урожай, щоб у загонах стояла удійна, щедра на м'ясо і сало худоба, щоб кури неслися і неслися, шерсть на вівцях росла й росла, а всі фактори життя сприятливо впливали на стабільний і високий дохід. Оптимізму тобі, удачі і міцного здоров'я!Картинки и открытки ко Дню фермера
Как сообщал OBOZREVATEL, фермер из Украины собрал из металлолома уникальный трактор. Машина с легкостью тянет прицеп весом до 1,5 тонны.
По материалам: pozdravok.ru.