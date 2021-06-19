С Днем фермера 2021: поздравления и открытки к празднику

В субботу, 19 июня, в Украине отмечается День фермера. Праздник был установлен указом президента Владимира Зеленского № 234/2020 от 18 июня 2020 года, в котором был отмечен вклад фермерских хозяйств в развитие сельского хозяйства и сферу продовольственной безопасности Украины.

Именно в этот день ровно 18 лет назад депутаты Верховной Рады большинством голосов приняли закон № 973-IV от 19 июня 2003 года "О фермерском хозяйстве". К празднику OBOZREVATEL публикует поздравления с Днем фермера в стихах и прозе, открытки и видео с пожеланиями.

Желаю быть по жизни у руля,

Вести своё хозяйство к процветанью,

Пусть дарит плодородная земля

Обильные запасы урожая!

Любое дело пусть в руках твоих горит,

Видео дня

Текут финансы бурною рекою,

Удачу к тебе тянет, как магнит,

И счастье ходит рядышком с тобою!

***

З Днем фермера вітаю,

Врожаїв хороших бажаю!

Земля нехай буде родючою,

Душа твоя щасливою і вільною!

***

Я тебя с Днем фермера

Сегодня поздравляю,

Хозяином тебе

Быть на земле желаю.

Радует пусть нива

Щедрым урожаем,

Реки пусть молочные

Берегов не знают.

Хозяйство пусть твое

Растет и развивается,

И ваша продукция

На весь мир прославится.

***

З Днем фермера! Бажаю щедрих врожаїв і добрих окотів, великих перспектив і малих витрат, високих результатів та таких же доходів. Нехай кожен день буде справжнім святом, нехай буде родючою земля твоїх полів і просторів твоєї доброї душі. Здоров'я і радості тобі, веселий фермере.

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Поздравляю с Днем фермера! Желаю щедрых урожаев на просторах полей и богатых урожаев счастья на просторах души, желаю роста и прироста скота, а также роста и прироста прибыли. Успехов в работе, благополучия в жизни, любви в сердце и крепчайшего здоровья.

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Вітаю з Днем фермера! Бажаю тобі, щоб на ділянках колосився урожай, щоб у загонах стояла удійна, щедра на м'ясо і сало худоба, щоб кури неслися і неслися, шерсть на вівцях росла й росла, а всі фактори життя сприятливо впливали на стабільний і високий дохід. Оптимізму тобі, удачі і міцного здоров'я!

Как сообщал OBOZREVATEL, фермер из Украины собрал из металлолома уникальный трактор. Машина с легкостью тянет прицеп весом до 1,5 тонны.

По материалам: pozdravok.ru.