С Днем бухгалтера 2021! Прикольные поздравления, картинки и видео

В пятницу, 16 июля, в Украине отмечают День бухгалтера и аудитора. Праздник был основан указом президента Леонида Кучмы № 662/2004 от 18 июня 2004 года.

Ежегодно в эту дату украинских бухгалтеров всячески чествуют, поздравляют, дарят цветы, подарки, а самых успешных поощряют различными наградами и грамотами. К празднику OBOZREVATEL публикует подборку прикольных поздравлений с Днем бухгалтера и аудитора в смс, картинках, открытках и видео.

У голові – одна робота,

Багато думок набралося,

Щоденні турботи,

Щоб в балансі все зійшлося.

У день бухгалтера бажаю,

Видео дня

Щоб в ажурі справа йшла,

І за всі твої старання

Тебе премія знайшла.

***

С праздником мы поздравляем

Искренне бухгалтеров,

Пусть бухгалтер каждый в мире

Будет счастлив и здоров,

Им желаем мы успехов,

Уваженья от коллег,

Пусть не делают ошибок

И живут пусть много лет!

***

Зі святом славним я вітаю

Від душі бухгалтерів.

Побажаю, щоб кожен

Був успішним і здоровим.

Нехай баланс йде справно,

Радують хай цифри вас.

Щастя всім я вам бажаю,

Кожен – профі, просто ас.

***

С Днем бухгалтера поздравить

От души хочу я вас,

Дебет с кредитом пусть дружат

И баланс "идет" на раз.

Прибыль будет пусть по кассе

И в кармане, непременно,

Пусть налоговый инспектор

Вас боится неизменно.

В личной жизни вам желаю

Счастья, радости, удачи,

Чтоб решались на ура

Все проблемы и задачи.

***

З Днем бухгалтера! Бажаю працювати з вогником і за хороші гроші! Нехай праця приносить неймовірне задоволення і матеріальні блага. Нехай розрахунки будуть правильними, а доходи перевищують витрати! Бажаю жити в гармонії і в балансі! Позитиву вам, мудрості й розуміння і з колегами, і з керівництвом!

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Поздравляю с Днем бухгалтера! Желаю всегда оставаться "в плюсе" и никогда не тратить ни сил, ни средств напрасно. Пусть жизнь будет богатой, а душа – счастливой!

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У День бухгалтера та аудитора України бажаю, щоб робота завжди була в радість. Щоб дебет і кредит завжди сходилися і не було між ними непорозуміння і нестиковок. Достатку, стабільної зарплати. Нехай баланси, річні звіти та стоси документів і відомостей не зможуть зробити ваше життя нудним і одноманітним. Завжди знаходите в усьому позитив і радійте життю, роботі й спілкуванню. Щастя, здоров'я та гарного настрою!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях и истории Дня бухгалтера. До 2004 года праздник отмечался неофициально, а в 2018 году распространился на аудиторов.

По материалам: pozdravok.ru.