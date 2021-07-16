С Днем бухгалтера 2021! Прикольные поздравления, картинки и видео
В пятницу, 16 июля, в Украине отмечают День бухгалтера и аудитора. Праздник был основан указом президента Леонида Кучмы № 662/2004 от 18 июня 2004 года.
Ежегодно в эту дату украинских бухгалтеров всячески чествуют, поздравляют, дарят цветы, подарки, а самых успешных поощряют различными наградами и грамотами. К празднику OBOZREVATEL публикует подборку прикольных поздравлений с Днем бухгалтера и аудитора в смс, картинках, открытках и видео.Прикольные поздравления с Днем бухгалтера 2021: смс, стихи и проза
У голові – одна робота,
Багато думок набралося,
Щоденні турботи,
Щоб в балансі все зійшлося.
У день бухгалтера бажаю,
Щоб в ажурі справа йшла,
І за всі твої старання
Тебе премія знайшла.
***
С праздником мы поздравляем
Искренне бухгалтеров,
Пусть бухгалтер каждый в мире
Будет счастлив и здоров,
Им желаем мы успехов,
Уваженья от коллег,
Пусть не делают ошибок
И живут пусть много лет!
***
Зі святом славним я вітаю
Від душі бухгалтерів.
Побажаю, щоб кожен
Був успішним і здоровим.
Нехай баланс йде справно,
Радують хай цифри вас.
Щастя всім я вам бажаю,
Кожен – профі, просто ас.
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С Днем бухгалтера поздравить
От души хочу я вас,
Дебет с кредитом пусть дружат
И баланс "идет" на раз.
Прибыль будет пусть по кассе
И в кармане, непременно,
Пусть налоговый инспектор
Вас боится неизменно.
В личной жизни вам желаю
Счастья, радости, удачи,
Чтоб решались на ура
Все проблемы и задачи.
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З Днем бухгалтера! Бажаю працювати з вогником і за хороші гроші! Нехай праця приносить неймовірне задоволення і матеріальні блага. Нехай розрахунки будуть правильними, а доходи перевищують витрати! Бажаю жити в гармонії і в балансі! Позитиву вам, мудрості й розуміння і з колегами, і з керівництвом!
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Поздравляю с Днем бухгалтера! Желаю всегда оставаться "в плюсе" и никогда не тратить ни сил, ни средств напрасно. Пусть жизнь будет богатой, а душа – счастливой!
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У День бухгалтера та аудитора України бажаю, щоб робота завжди була в радість. Щоб дебет і кредит завжди сходилися і не було між ними непорозуміння і нестиковок. Достатку, стабільної зарплати. Нехай баланси, річні звіти та стоси документів і відомостей не зможуть зробити ваше життя нудним і одноманітним. Завжди знаходите в усьому позитив і радійте життю, роботі й спілкуванню. Щастя, здоров'я та гарного настрою!Картинки и открытки ко Дню бухгалтера и аудитора
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях и истории Дня бухгалтера. До 2004 года праздник отмечался неофициально, а в 2018 году распространился на аудиторов.
По материалам: pozdravok.ru.