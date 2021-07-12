С Днем бортпроводника 2021: поздравления для стюардов и стюардесс

В понедельник, 12 июля, отмечается Международный день бортпроводника (стюрда). Хотя праздник не имеет официального статуса, он пользуется популярностью во многих странах мира.

В этот день принято всячески поздравлять и чествовать представителей данной профессии, а встречают его стюарды и стюардессы традиционно в полете, оторвавшись от земли. К празднику OBOZREVATEL публикует подборку ярких открыток, картинок, смс и видео с поздравлениями и пожеланиями.

Работа бортпроводника

Я знаю, точно нелегка,

Но ты справляешься легко,

Взлетаешь в небо высоко!

Желаю красочных полетов,

Видео дня

Стабильных и больших доходов,

Успеха достигай во всем,

Взлетай все выше день за днем!

***

У парадній формі та з посмішкою

Зустрічаєш пасажирів ти,

Бортпровідник – звучить достойно,

Професія твоєї мрії!

Сьогодні ми тебе вітаємо

Й бажаємо жити без бід,

Польотів тільки безпечних,

Щасливих, довгих-довгих літ.

***

Ты встречаешь нас у трапа,

Ты – прекрасная принцесса.

С днем твоим поздравить рады

Мы сегодня, стюардесса.

Будет пусть полет высоким,

Небо пусть всегда манит,

Путь к успеху и признанию

Будет пусть всегда открыт.

***

З днем бортпровідника!

Бажаю вам удачі,

Щоб на землі та в небі

Вирішувалися всі задачі.

Ваблять нехай простори,

Кличе вперед мрія,

Нехай оточують радість,

Любов і доброта.

***

С Днем бортпроводника! Желаю сохранять спокойствие в любых ситуациях, работать в добром коллективе за достойную оплату! Пускай близкие будут всегда рядом, пусть все получается, пусть в доме царит уют и достаток!

***

Вітаю з Днем бортпровідника! Бажаю впевненості й оптимізму, душевного спокою та величезного заряду позитивної енергії для підтримки веселої атмосфери на борту і, звичайно ж, у своєму житті. Здоров'я та яскравих подорожей, добрих людей і радісних зустрічей, щасливих днів і численних удач.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как можно стать стюардессой в Украине и что для этого нужно. Многие компании предоставляют обучение для своих будущих сотрудников, однако, чтобы принять участие в конкурсе, нужно соответствовать ряду требований.

По материалам: pozdravok.ru.