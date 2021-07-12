С Днем бортпроводника 2021: поздравления для стюардов и стюардесс
В понедельник, 12 июля, отмечается Международный день бортпроводника (стюрда). Хотя праздник не имеет официального статуса, он пользуется популярностью во многих странах мира.
В этот день принято всячески поздравлять и чествовать представителей данной профессии, а встречают его стюарды и стюардессы традиционно в полете, оторвавшись от земли. К празднику OBOZREVATEL публикует подборку ярких открыток, картинок, смс и видео с поздравлениями и пожеланиями.Поздравления с Днем бортпроводника: смс, стихи и проза
Работа бортпроводника
Я знаю, точно нелегка,
Но ты справляешься легко,
Взлетаешь в небо высоко!
Желаю красочных полетов,
Стабильных и больших доходов,
Успеха достигай во всем,
Взлетай все выше день за днем!
***
У парадній формі та з посмішкою
Зустрічаєш пасажирів ти,
Бортпровідник – звучить достойно,
Професія твоєї мрії!
Сьогодні ми тебе вітаємо
Й бажаємо жити без бід,
Польотів тільки безпечних,
Щасливих, довгих-довгих літ.
***
Ты встречаешь нас у трапа,
Ты – прекрасная принцесса.
С днем твоим поздравить рады
Мы сегодня, стюардесса.
Будет пусть полет высоким,
Небо пусть всегда манит,
Путь к успеху и признанию
Будет пусть всегда открыт.
***
З днем бортпровідника!
Бажаю вам удачі,
Щоб на землі та в небі
Вирішувалися всі задачі.
Ваблять нехай простори,
Кличе вперед мрія,
Нехай оточують радість,
Любов і доброта.
***
С Днем бортпроводника! Желаю сохранять спокойствие в любых ситуациях, работать в добром коллективе за достойную оплату! Пускай близкие будут всегда рядом, пусть все получается, пусть в доме царит уют и достаток!
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Вітаю з Днем бортпровідника! Бажаю впевненості й оптимізму, душевного спокою та величезного заряду позитивної енергії для підтримки веселої атмосфери на борту і, звичайно ж, у своєму житті. Здоров'я та яскравих подорожей, добрих людей і радісних зустрічей, щасливих днів і численних удач.Картинки и открытки ко Дню бортпроводника
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как можно стать стюардессой в Украине и что для этого нужно. Многие компании предоставляют обучение для своих будущих сотрудников, однако, чтобы принять участие в конкурсе, нужно соответствовать ряду требований.
По материалам: pozdravok.ru.