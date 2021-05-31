С Днем блондинок: прикольные поздравления и открытки
В понедельник, 31 мая, отмечается Всемирный день блондинок. По одной из версий, инициаторами праздника были блондинки-адвокатессы из США, которых коллеги-мужчины не воспринимали как равных.
А по другой версии, праздник стали отмечать после выхода в свет комедии "Блондинка в законе" (2001), которая и подсказала американцам идею для праздника. Спустя время последний обрел большую популярность и во многих других государствах. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует прикольные поздравления с Днем блондинок в стихах и прозе, картинки, открытки и видео с пожеланиями.День блондинок: стихи, смс и проза
Вітаю з Днем білявок!
Бажаю яскравих вечірок.
Щоб легко все вдавалося,
Те, що хочеш, щоб збувалося.
Щоб примхи виконували
І подарунки купували.
Не товстіти щоб від торта
Й часто їздити по курортах!
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Хотим поздравить с днем блондинок
Сегодня белокурых дам,
Любви желаем и успехов,
Блондинки, в этот день всем вам.
Блондинка – это не призванье,
А состояние души,
Мы вам удачи пожелаем,
Ах, до чего ж вы хороши!
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З Днем білявок вітаю,
Тебе, кохана, рідна,
І в цей день тобі бажаю,
Щастя без кінця і краю!
Хай справджуються надії,
І нехай збуваються мрії,
Завжди ти будеш тендітною, ніжною,
Королевою краси!
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Всех блондинок сегодня поздравляем с их днем! Пусть ценят вас не только за привлекательную внешность, но и креативность, жизнерадостность, индивидуальность, светлую, умную голову. Счастья вам, дорогие!
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Вітаю з Днем білявок. Бажаю завжди залишатися яскравим сонечком, білою смугою в житті близьких людей, яскравою удачею і доброю надією. Бажаю прикрашати цей світ бездоганною красою і світлою головою, бажаю бути щиро коханою та неповторною.
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Всех белокурых и светловолосых поздравляю с Днем блондинок. Будьте очаровательными и неодолимыми, пусть ваши улыбки делают этот мир прекрасней!
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Вітаю з Днем білявок. І хто б як би не жартував щодо кольору твого волосся, я бажаю тобі завжди залишатися приголомшливою, вишуканою, розумною, красивою, талановитою, чарівною та чудовою жінкою. Будь щаслива, кохана й успішна, затребувана в сфері своєї діяльності та шанована в колі своєї родини!Картинки и открытки ко Дню блондинок
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был назван цвет волос, который подходит каждой женщине. Такой оттенок всегда остается в тренде.
По материалам: pozdravok.ru.