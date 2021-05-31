С Днем блондинок: прикольные поздравления и открытки

В понедельник, 31 мая, отмечается Всемирный день блондинок. По одной из версий, инициаторами праздника были блондинки-адвокатессы из США, которых коллеги-мужчины не воспринимали как равных.

А по другой версии, праздник стали отмечать после выхода в свет комедии "Блондинка в законе" (2001), которая и подсказала американцам идею для праздника. Спустя время последний обрел большую популярность и во многих других государствах. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует прикольные поздравления с Днем блондинок в стихах и прозе, картинки, открытки и видео с пожеланиями.

Вітаю з Днем білявок!

Бажаю яскравих вечірок.

Щоб легко все вдавалося,

Те, що хочеш, щоб збувалося.

Щоб примхи виконували

І подарунки купували.

Не товстіти щоб від торта

Й часто їздити по курортах!

***

Хотим поздравить с днем блондинок

Сегодня белокурых дам,

Любви желаем и успехов,

Блондинки, в этот день всем вам.

Блондинка – это не призванье,

А состояние души,

Мы вам удачи пожелаем,

Ах, до чего ж вы хороши!

***

З Днем білявок вітаю,

Тебе, кохана, рідна,

І в цей день тобі бажаю,

Щастя без кінця і краю!

Хай справджуються надії,

І нехай збуваються мрії,

Завжди ти будеш тендітною, ніжною,

Королевою краси!

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Всех блондинок сегодня поздравляем с их днем! Пусть ценят вас не только за привлекательную внешность, но и креативность, жизнерадостность, индивидуальность, светлую, умную голову. Счастья вам, дорогие!

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Вітаю з Днем білявок. Бажаю завжди залишатися яскравим сонечком, білою смугою в житті близьких людей, яскравою удачею і доброю надією. Бажаю прикрашати цей світ бездоганною красою і світлою головою, бажаю бути щиро коханою та неповторною.

Видео дня

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Всех белокурых и светловолосых поздравляю с Днем блондинок. Будьте очаровательными и неодолимыми, пусть ваши улыбки делают этот мир прекрасней!

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Вітаю з Днем білявок. І хто б як би не жартував щодо кольору твого волосся, я бажаю тобі завжди залишатися приголомшливою, вишуканою, розумною, красивою, талановитою, чарівною та чудовою жінкою. Будь щаслива, кохана й успішна, затребувана в сфері своєї діяльності та шанована в колі своєї родини!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был назван цвет волос, который подходит каждой женщине. Такой оттенок всегда остается в тренде.

По материалам: pozdravok.ru.