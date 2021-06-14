С Днем блогера 2021: прикольные поздравления, смс, картинки и открытки
В понедельник, 14 июня, празднуют Международный день блогера. Отмечается он с 2004 года, когда полтысячи человек из более 40 стран мира договорились о праздновании своего "профессионального" праздника – своеобразного символа дружеских отношений между блогерами всей планеты.
Как заявляют инициаторы Дня блогера, последний призван сблизить авторов блогов, которые пишут на разных языках, поддерживать друг друга и остальных пользователей сети. К празднику OBOZREVATEL публикует подборку веселых поздравлений с Днем блогера в стихах и прозе, картинки, открытки и видео с пожеланиями.Прикольные поздравления с Днем блогера: смс, стихи и проза
Бажаю блог вести успішно,
Передплатників примножувати,
І за всі пости, звичайно,
Лайків багато отримувати!
І нехай тобі твій блог
Несе радість, натхнення,
Щоб весь світ побачити зміг
Твої думки і судження!
З Днем блогера!
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Блогер – модная работа,
Но большой, нелегкий труд.
На ура пускай все посты,
Публикации идут.
Я желаю много лайков
И подписчиков тебе,
Будет пусть твоя работа
Стимулом большим в судьбе.
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Хай армія підписників росте,
Хай процвітає особистий блог,
Бажаю багато креативу,
Звичайно також позитиву,
Щоб практичним був твій розрахунок,
Тоді успіх швидше прийде,
Виконуваються хай твої мрії
І найкращим блогером станеш ти!
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Вітаю з Днем блогера і в твоє професійне свято бажаю процвітання і стабільного успіху, зростаючого прибутку та армії підписників.
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Дорогой блогер! Поздравляю тебя с профессиональным праздником. Твори, развивайся и получай много лайков.
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Вітаємо з Днем блогера. Бажаємо тобі успіхів, кар'єрного розвитку та реалізації задуманого. Нехай твоя творчість приносить відмінні результати!Картинки и открытки в День блогера
Как сообщал OBOZREVATEL, известные тревел-блогеры нашли в Украине уникальное село – Иза. Неофициально оно прослыло столицей лозоплетения.
По материалам: pozdravok.ru.