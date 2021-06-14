С Днем блогера 2021: прикольные поздравления, смс, картинки и открытки

В понедельник, 14 июня, празднуют Международный день блогера. Отмечается он с 2004 года, когда полтысячи человек из более 40 стран мира договорились о праздновании своего "профессионального" праздника – своеобразного символа дружеских отношений между блогерами всей планеты.

Как заявляют инициаторы Дня блогера, последний призван сблизить авторов блогов, которые пишут на разных языках, поддерживать друг друга и остальных пользователей сети. К празднику OBOZREVATEL публикует подборку веселых поздравлений с Днем блогера в стихах и прозе, картинки, открытки и видео с пожеланиями.

Бажаю блог вести успішно,

Передплатників примножувати,

І за всі пости, звичайно,

Лайків багато отримувати!

Видео дня

І нехай тобі твій блог

Несе радість, натхнення,

Щоб весь світ побачити зміг

Твої думки і судження!

З Днем блогера!

***

Блогер – модная работа,

Но большой, нелегкий труд.

На ура пускай все посты,

Публикации идут.

Я желаю много лайков

И подписчиков тебе,

Будет пусть твоя работа

Стимулом большим в судьбе.

***

Хай армія підписників росте,

Хай процвітає особистий блог,

Бажаю багато креативу,

Звичайно також позитиву,

Щоб практичним був твій розрахунок,

Тоді успіх швидше прийде,

Виконуваються хай твої мрії

І найкращим блогером станеш ти!

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Вітаю з Днем блогера і в твоє професійне свято бажаю процвітання і стабільного успіху, зростаючого прибутку та армії підписників.

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Дорогой блогер! Поздравляю тебя с профессиональным праздником. Твори, развивайся и получай много лайков.

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Вітаємо з Днем блогера. Бажаємо тобі успіхів, кар'єрного розвитку та реалізації задуманого. Нехай твоя творчість приносить відмінні результати!

Как сообщал OBOZREVATEL, известные тревел-блогеры нашли в Украине уникальное село – Иза. Неофициально оно прослыло столицей лозоплетения.

По материалам: pozdravok.ru.