Популярные тревел-блогеры нашли уникальное село в Украине: опубликованы фото

Ведущие реалити "У кого більше?" и тревел-блогеры Максим Узол и Ольга Манько во время путешествия по Закарпатью посетили уникальное село Иза. Его неофициально называют столицей лозоплетения Украины.

Путешественники узнали, что в Изе практически все жители занимаются этим ремеслом. Они делают из лозы сумки, корзины, чехлы, подставки, вазы, горшки, украшения, клетки для птиц, декорации на стену, шляпы и многое другое. Об этом эксклюзивно OBOZREVATEL сообщила пресс-служба Нового канала (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).

"Местные не держат секрет плетения где-то под семью замками. Они делятся своим опытом и умениями между собой, а еще проводят мастер-классы для туристов. Семья, в которой мы пришли, имеет целый магазин-выставку своих изделий. Представьте, у них даже мебель плетеная являются: столы, стулья, кресла-качалки. И все это вдвоем, собственноручно", – поделится Узол.

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Заготавливают материал для работы хозяева тоже самостоятельно. Этот процесс – тяжелый и продолжительный.

"Я раньше думал, что для плетения нужно просто пойти на реку, нарезать лозы и сесть плести. Оказывается, все гораздо сложнее. Во-первых, большинство лозы люди выращивают сами. После сбора урожая нужно срезать все листья, привести веточки в нужный вид. Затем варить лозу в течение 3-4 часов. Далее чистить, снимать кожуру. После этого сортировать и сушить", – подытожил Максим.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущий реалити "У кого більше?" и тревел-блогер Максим Узол рассказал, как провез несколько листков коки (используется для изготовления кокаина.– Ред.), в Украину. Так, по словам мужчины, произошло это случайно.