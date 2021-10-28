С Днем анимации 2021! Лучшие поздравления и открытки
В четверг, 28 октября, отмечается Международный день анимации – праздник всех, кто причастен к анимации и искусству. В этот день в 1892 году художник и изобретатель из Франции Эмиль Рено представил первый мультфильм, который представлял собой "светящиеся пантомимы" – движущиеся картинки на экране.
В честь 110-летия этого события Международная ассоциация анимационного кино в 2002 году учредила праздник анимации. Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил подборку оригинальных поздравлений, открыток и видео.Поздравления с Днем анимации в стихах и прозе
Весь мир сегодня отмечает
День анимации. Приветствую тебя!
В твоих трудах успеха лишь желаю,
Чтоб развивалась анимация всегда.
Как человеку я тебе желаю
Здоровья крепкого, побольше сил,
Чтобы работа часто вдохновляла,
День новый чтоб удачу приносил.
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Усіх зі святом сьогодні я
Поспішаю скоріше привітати,
День анімації, друзі,
Фантастично зустріти!
Побажати хочу всім віз
Веселощів, щастя й сміху,
Оточить нехай вас вир
Удачі та успіху!
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Анимация – искусство молодое,
И аудитория под стать.
То искусство смелое, живое,
И его легко воспринимать.
Отмечают в мире праздник люди.
Поздравляют тех, кто дарит нам
На экране буйство красок, судьбы,
Сказки, не подвластные годам.
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Щиро вітаємо з Міжнародним днем анімації! Бажаємо, щоб творчість та реалізація людської фантазії завжди приносила тонни захоплених поглядів та оплесків. Бажаємо творцям постійного натхнення, а творцям – масу задоволень та вражень!
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Вітаю з Міжнародним днем анімації та хочу побажати крутих ідей та веселих персонажів, казкових втілень та нереальних успіхів у діяльності, незгасного натхнення у творчості та великого ентузіазму, чудового настрою та особистого щастя!Картинки и открытки ко Дню анимации
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о десяти ляпах в мультфильмах СССР, которые не видны зрителю с первого взгляда. Курьезные несостыковки можно заметить благодаря очередному просмотру "Простоквашино", "Крокодила Гены" и других творений советской мультипликации.
По материалам: pozdravok.ru.