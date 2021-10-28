С Днем анимации 2021! Лучшие поздравления и открытки

В четверг, 28 октября, отмечается Международный день анимации – праздник всех, кто причастен к анимации и искусству. В этот день в 1892 году художник и изобретатель из Франции Эмиль Рено представил первый мультфильм, который представлял собой "светящиеся пантомимы" – движущиеся картинки на экране.

В честь 110-летия этого события Международная ассоциация анимационного кино в 2002 году учредила праздник анимации. Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил подборку оригинальных поздравлений, открыток и видео.

Весь мир сегодня отмечает

День анимации. Приветствую тебя!

В твоих трудах успеха лишь желаю,

Чтоб развивалась анимация всегда.

Как человеку я тебе желаю

Здоровья крепкого, побольше сил,

Видео дня

Чтобы работа часто вдохновляла,

День новый чтоб удачу приносил.

***

Усіх зі святом сьогодні я

Поспішаю скоріше привітати,

День анімації, друзі,

Фантастично зустріти!

Побажати хочу всім віз

Веселощів, щастя й сміху,

Оточить нехай вас вир

Удачі та успіху!

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Анимация – искусство молодое,

И аудитория под стать.

То искусство смелое, живое,

И его легко воспринимать.

Отмечают в мире праздник люди.

Поздравляют тех, кто дарит нам

На экране буйство красок, судьбы,

Сказки, не подвластные годам.

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Щиро вітаємо з Міжнародним днем анімації! Бажаємо, щоб творчість та реалізація людської фантазії завжди приносила тонни захоплених поглядів та оплесків. Бажаємо творцям постійного натхнення, а творцям – масу задоволень та вражень!

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Вітаю з Міжнародним днем анімації та хочу побажати крутих ідей та веселих персонажів, казкових втілень та нереальних успіхів у діяльності, незгасного натхнення у творчості та великого ентузіазму, чудового настрою та особистого щастя!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о десяти ляпах в мультфильмах СССР, которые не видны зрителю с первого взгляда. Курьезные несостыковки можно заметить благодаря очередному просмотру "Простоквашино", "Крокодила Гены" и других творений советской мультипликации.

По материалам: pozdravok.ru.