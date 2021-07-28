С днем ангела Владимира 2021: лучшие поздравления, видео и открытки
В среду, 28 июля, мужчины по имени Владимир отмечают свой день ангела. Так, православная церковь в эту дату чтит память святого равноапостольного великого князя Владимира, при правлении которого в 988 году состоялось крещение Киевской Руси.
Владимир – имя древнерусского происхождения, которое трактуется как "владеющий миром". К именинам Владимира OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений в стихах и прозе, открыток и видео с пожеланиями.Поздравления с днем ангела Владимира: смс, стихи и проза
В день ангела твій, Володимир,
Бажаю щастя, довгих років,
Живи розкішно і здорово,
Завжди любов'ю будь зігрітий!
Володимир хай поможе
Здійснити твої мрії!
Ніщо тебе нехай не турбує,
Не знай ні суєти, ні бід!
***
Святой Владимир, твой защитник
Пусть укажет тебе путь.
На мир, отбросив все сомненья,
Позволит с радостью взглянуть.
Пусть дарит этот день надежду,
Радость, исполнение мечты.
Лучше станет жизнь, чем прежде.
Пусть все будет, как захочешь ты.
С днем ангела!
***
Ми князя Володимира згадаєм сьогодні,
Адже саме він нашу Русь охрестив,
І в свято прекрасне ми всім побажаєм
Здоров'я та радості, благ, безліч сил,
Нехай всі зникнуть хвилювання та біди,
Сповненим буде життя самих різних чудес,
Давайте берегти будемо віру ми нашу,
І щастя велике нас жде до небес!
***
Поздравляю с днем ангела Владимира. Желаю мудрости, здоровья, крепких сил, уважения, любви и достатка. Пусть каждый день будет успешным, каждый миг дарит улыбку и добро!
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Сегодня твой день ангела, Владимир. Будь всегда защитником, который не боится трудностей, пусть все дороги тебе покорятся, а все горизонты будут открыты. Всегда улыбайся от всего сердца и будь счастливым!
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Вітаю з днем ангела Володимира та щиро бажаю, щоб у твоєму житті завжди світило червоне сонечко, щоб серце істинно цінувало і шанувало християнські традиції. Нехай великий князь завжди буде прикладом самовідданості, мудрості й цілеспрямованості, нехай тобі завжди вдається домагатися свого.Картинки и открытки ко дню ангела Владимира
С Днем крещения Руси!
Пусть Господь вас бережет
От беды, упадка сил
И от множества забот,
Пусть все ясны будут дни
И несут вам красоту,
Море радости, любви,
Много счастья, доброты!
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З Днем хрещення Русі!
Нехай вам віра допомагає,
Дарує багато нових сил
І до успіху просуває!
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Вітаю зі святом хрещення святої Русі! Бажаю всім міцної віри, великого духу, людського співчуття та світлого кохання. Нехай у ваших домівках завжди буде правити мир, повага і взаєморозуміння. Нехай ваші справи завжди будуть чесними, богоугодними і праведними. І нехай вчинки ваші винагороджуються гідно.Видео ко дню ангела Владимира
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях и истории крещения Киевской Руси – Украины. Ежегодно этот праздник отмечается 28 июля, в церковный день памяти святого князя Владимира.
По материалам: pozdravok.ru.