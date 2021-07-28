С днем ангела Владимира 2021: лучшие поздравления, видео и открытки

В среду, 28 июля, мужчины по имени Владимир отмечают свой день ангела. Так, православная церковь в эту дату чтит память святого равноапостольного великого князя Владимира, при правлении которого в 988 году состоялось крещение Киевской Руси.

Владимир – имя древнерусского происхождения, которое трактуется как "владеющий миром". К именинам Владимира OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений в стихах и прозе, открыток и видео с пожеланиями.

В день ангела твій, Володимир,

Бажаю щастя, довгих років,

Живи розкішно і здорово,

Завжди любов'ю будь зігрітий!

Володимир хай поможе

Здійснити твої мрії!

Ніщо тебе нехай не турбує,

Не знай ні суєти, ні бід!

Видео дня

***

Святой Владимир, твой защитник

Пусть укажет тебе путь.

На мир, отбросив все сомненья,

Позволит с радостью взглянуть.

Пусть дарит этот день надежду,

Радость, исполнение мечты.

Лучше станет жизнь, чем прежде.

Пусть все будет, как захочешь ты.

С днем ангела!

***

Ми князя Володимира згадаєм сьогодні,

Адже саме він нашу Русь охрестив,

І в свято прекрасне ми всім побажаєм

Здоров'я та радості, благ, безліч сил,

Нехай всі зникнуть хвилювання та біди,

Сповненим буде життя самих різних чудес,

Давайте берегти будемо віру ми нашу,

І щастя велике нас жде до небес!

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Поздравляю с днем ангела Владимира. Желаю мудрости, здоровья, крепких сил, уважения, любви и достатка. Пусть каждый день будет успешным, каждый миг дарит улыбку и добро!

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Сегодня твой день ангела, Владимир. Будь всегда защитником, который не боится трудностей, пусть все дороги тебе покорятся, а все горизонты будут открыты. Всегда улыбайся от всего сердца и будь счастливым!

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Вітаю з днем ангела Володимира та щиро бажаю, щоб у твоєму житті завжди світило червоне сонечко, щоб серце істинно цінувало і шанувало християнські традиції. Нехай великий князь завжди буде прикладом самовідданості, мудрості й цілеспрямованості, нехай тобі завжди вдається домагатися свого.

С Днем крещения Руси!

Пусть Господь вас бережет

От беды, упадка сил

И от множества забот,

Пусть все ясны будут дни

И несут вам красоту,

Море радости, любви,

Много счастья, доброты!

***

З Днем хрещення Русі!

Нехай вам віра допомагає,

Дарує багато нових сил

І до успіху просуває!

***

Вітаю зі святом хрещення святої Русі! Бажаю всім міцної віри, великого духу, людського співчуття та світлого кохання. Нехай у ваших домівках завжди буде правити мир, повага і взаєморозуміння. Нехай ваші справи завжди будуть чесними, богоугодними і праведними. І нехай вчинки ваші винагороджуються гідно.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях и истории крещения Киевской Руси – Украины. Ежегодно этот праздник отмечается 28 июля, в церковный день памяти святого князя Владимира.

По материалам: pozdravok.ru.