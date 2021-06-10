С днем ангела Никиты 2021: поздравления и открытки с пожеланиями

Мужчины по имени Никита в четверг, 10 июня, отмечают свой день ангела. Так, православная церковь в эту дату чтит память преподобного Никиты, исповедника, епископа Халкидонского – святого 8 века.

Никита – имя греческого происхождения, которое в переводе означает "победитель". К именинам Никиты OBOZREVATEL публикует оригинальные поздравления, смс и открытки.

В день ангела твого, Микито,

Всіх благ хочу побажати!

До тебе удача, як магнітом,

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Завжди хай буде приставати!

Бажаю частіше посміхатися,

На позитиві жити завжди!

Бажаю цілей домагатися

Легко, без жодних зусиль!

***

С днем ангела Никиту

Спешу поздравить я.

Пусть твои желанья

Сбываются всегда!

Желаю крепкого здоровья

И дней веселых теплоты.

Желаю, чтобы был счастливым

И добрым оставался ты.

***

Микита, з днем ангела тебе вітаю,

Удачі величезною, тобі я бажаю,

Нехай виконуються всі твої бажання,

Стрімко, миттєво та без чекання,

Нехай будуть друзі з тобою всюди,

Щасливими дні твої хай завжди будуть!

***

Никита, поздравляю тебя с днем твоего ангела и хочу пожелать быть сказочно богатым, иметь добрых друзей и любящих близких, стремиться к успеху и верному счастью, оставаться всегда добрым и отзывчивым человеком, смелым и уважаемым мужчиной.

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Микито, твоє ім'я означає "переможець", тому я бажаю тобі завжди і у всьому перемагати! Нехай твоє життя складається вдало і всі починання приводять до мети. Нехай здоров'я буде відмінним, будинок – затишним, настрій – чудовим, друзі – вірними, життя – ситим. Будь молодцем. З днем ангела!

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Никита! Поздравляю тебя с днем ангела. Пусть он всегда оберегает тебя, удача поможет во всех важных делах, забота близких окутывает с ног до головы, а все проблемы обходят стороной!

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Вітаю тебе, Микита, з днем ангела. Нехай твій ангел-охоронець допомагає тобі долати будь-які перепони. Сили, сміливості й мужності тобі не позичати – бажаю, щоб ці якості з роками тільки міцніли. Завжди досягай свого і будь переможцем!

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июня отмечается Вознесение Господне. О традициях и запретах этого великого праздника читайте в нашем материале.

По материалам: pozdravok.ru.