С днем ангела Лилии: поздравления, пожелания и открытки к празднику
В среду, 2 июня, женщины по имени Лилия отмечают свои именины. Так, православная церковь в этот день чтит память преподобных Завулона и Сосанны – родителей святой равноапостольной Нины.
Сосанна (Сусанна) – имя еврейского происхождения, которое в переводе означает "белая лилия". К празднику OBOZREVATEL публикует поздравления с днем ангела Лилии в стихах и прозе, открытки, картинки и видео с пожеланиями.День ангела Лилии: стихи, смс и проза
Ах, яке ж твоє ім'я квіткове!
І личить тобі стовідсотково.
Ти прекрасна та ніжна, Лілія.
Хай прекрасною буде життя лінія!
Нехай все в тебе налагоджується,
Нехай ангел завжди супроводжує.
Настрою бажаєм полуничного,
Щастя в житті величезного особистого!
***
Нежная, славная, милая Лилия,
День ангела твой сегодня настал,
Умная ты, утонченная, милая,
Так не теряй свой душевный запал.
Пусть в твоей жизни все будет отлично,
Пусть же дается тебе все легко,
Личное пусть и останется личным,
Я пожелаю, в делах чтоб везло.
Пусть для тебя улыбаются звезды,
Чтобы цвела ты, подобно цветку,
Пусть же реальностью станут все грезы,
Ты улыбнись, воплощая мечту.
***
Лілія значить "біла квітка",
Тендітна, ніжна – це все ти!
Виглядом своїм викликаєш захоплення,
Ти – еталон краси й доброти!
Ліліє, що ж тобі побажати?
Просто завжди залишатись собою,
Міцно удачу і щастя тримати,
Миру в родині, а на серці – спокою!
***
С днем ангела тебя, Лилия!
Пусть все будет хорошо,
Пусть здоровье не подводит,
В жизни будет все легко.
Будь красивой и успешной,
Будь ты вечно молодой.
Радости тебе и счастья
Я желаю в праздник твой.
***
З днем ангела тебе, прекрасна, незрівнянна Ліліє! Бажаємо завжди купатися в розкоші компліментів, оксамиті уваги, променях слави і хвилях стабільного благополуччя. Бажаємо, щоб найзаповітніші вершини здавалися без бою, під натиском твого вродженого кокетства, безмежної чарівності, гарних манер і дивовижної відкритості. Бажаємо завжди зберігати прекрасну форму, міцне здоров'я і позитивне ставлення до життя.
***
Лилечка, с днем ангела! От души тебя поздравляю и хочу пожелать самой чистой любви, идеальной жизни, легких путей решения твоих проблем, хорошего настроения, ясной погоды за окном. Дорогая, притягивай к себе удачу, словно магнит, ярко сияй от счастья, словно звезда на небе.
***
Ліліє, ніжна квіточко, я вітаю тебе з днем ангела. Бажаю сяяти від щастя, блищати талантами і запалювати яскраві вогні успіху на своєму шляху. Лілю, нехай твоє життя буде повним приємних сюрпризів, добрих новин, радісних зустрічей і дружніх посмішок. Бажаю гармонії, любові, краси та удачі!Открытки и картинки ко дню ангела Лилии
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была названа самая модная стрижка лета 2021 года. Она требует каждодневной укладки, но выглядит эффектно и стильно.
По материалам: pozdravok.ru.