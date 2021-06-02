С днем ангела Лилии: поздравления, пожелания и открытки к празднику

В среду, 2 июня, женщины по имени Лилия отмечают свои именины. Так, православная церковь в этот день чтит память преподобных Завулона и Сосанны – родителей святой равноапостольной Нины.

Сосанна (Сусанна) – имя еврейского происхождения, которое в переводе означает "белая лилия". К празднику OBOZREVATEL публикует поздравления с днем ангела Лилии в стихах и прозе, открытки, картинки и видео с пожеланиями.

Ах, яке ж твоє ім'я квіткове!

І личить тобі стовідсотково.

Ти прекрасна та ніжна, Лілія.

Хай прекрасною буде життя лінія!

Нехай все в тебе налагоджується,

Нехай ангел завжди супроводжує.

Настрою бажаєм полуничного,

Щастя в житті величезного особистого!

***

Нежная, славная, милая Лилия,

День ангела твой сегодня настал,

Умная ты, утонченная, милая,

Так не теряй свой душевный запал.

Пусть в твоей жизни все будет отлично,

Пусть же дается тебе все легко,

Личное пусть и останется личным,

Я пожелаю, в делах чтоб везло.

Пусть для тебя улыбаются звезды,

Чтобы цвела ты, подобно цветку,

Пусть же реальностью станут все грезы,

Ты улыбнись, воплощая мечту.

***

Лілія значить "біла квітка",

Тендітна, ніжна – це все ти!

Виглядом своїм викликаєш захоплення,

Ти – еталон краси й доброти!

Ліліє, що ж тобі побажати?

Просто завжди залишатись собою,

Міцно удачу і щастя тримати,

Миру в родині, а на серці – спокою!

***

С днем ангела тебя, Лилия!

Пусть все будет хорошо,

Пусть здоровье не подводит,

В жизни будет все легко.

Будь красивой и успешной,

Будь ты вечно молодой.

Радости тебе и счастья

Я желаю в праздник твой.

***

З днем ангела тебе, прекрасна, незрівнянна Ліліє! Бажаємо завжди купатися в розкоші компліментів, оксамиті уваги, променях слави і хвилях стабільного благополуччя. Бажаємо, щоб найзаповітніші вершини здавалися без бою, під натиском твого вродженого кокетства, безмежної чарівності, гарних манер і дивовижної відкритості. Бажаємо завжди зберігати прекрасну форму, міцне здоров'я і позитивне ставлення до життя.

***

Лилечка, с днем ангела! От души тебя поздравляю и хочу пожелать самой чистой любви, идеальной жизни, легких путей решения твоих проблем, хорошего настроения, ясной погоды за окном. Дорогая, притягивай к себе удачу, словно магнит, ярко сияй от счастья, словно звезда на небе.

Видео дня

***

Ліліє, ніжна квіточко, я вітаю тебе з днем ангела. Бажаю сяяти від щастя, блищати талантами і запалювати яскраві вогні успіху на своєму шляху. Лілю, нехай твоє життя буде повним приємних сюрпризів, добрих новин, радісних зустрічей і дружніх посмішок. Бажаю гармонії, любові, краси та удачі!

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По материалам: pozdravok.ru.