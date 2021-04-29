С днем ангела Ирины: яркие поздравления, картинки и открытки

В четверг, 29 апреля, женщины по имени Ирина отмечают свой день ангела. Так, в эту дату православная церковь чтит память их святой покровительницы – христианской мученицы Ирины Аквилейской, жившей в 4 веке.

Ирина – имя греческого происхождения, которое переводится как "мир", "спокойствие". К именинам Ирины OBOZREVATEL публикует яркие открытки, картинки, стихи, смс и видео с поздравлениями.

С днем ангела Ирину поздравляю.

Удачи и успехов в делах желаю.

Чтобы твои друзья всегда помогали,

И семья здоровой была!

***

Ірина, дорога,

Прекрасна, моя рідна,

Тебе я вітаю

І з радістю бажаю

Здоров'я і турботи,

Чудової роботи,

Добра і кохання.

Нехай збуваються бажання!

***

Ирина, поздравленья принимай!

Будь смелой, все невзгоды побеждай,

Будь яркой, как полночная звезда,

Счастливой и любимой будь всегда!

***

Вітаємо Вас, Ірино.

Побажати хочемо всіх благ,

Щоб життя було легким,

Щоб блиск завжди в очах.

Щоб негаразди усілякі

Не змогли Вам дошкулити,

Щоб ангел Вас собою

Від всього злого зміг закрити.

***

Ирочка, поздравляю тебя с днем ангела и желаю, чтобы сегодня и всегда твои глаза светились радостью, любовью, нежностью. Живи долго и счастливо, не зная печали. Всегда оставайся такой же обаятельной, доброй, веселой и отзывчивой.

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З днем ангела! Нехай у твоєму житті, дорога Ірочка, буде все складатися так, як ти бажаєш! Нехай твої гарні очі завжди сяють від щастя, а чарівна посмішка радує всіх навколо! Бажаю, щоб кожна мить твого життя була прекрасною! Досягай поставлених цілей і завжди будь улюбленицею Фортуни!

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Ирочка, поздравляю с днем ангела! Желаю чувствовать себя желанной и любимой, единственной, уникальной и особенной! Веселой тебе и насыщенной событиями жизни, путешествий и встреч, любви и нежности!

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Мила Іринко, з днем ангела! Я щиро вітаю тебе і бажаю, щоб мрії збувалися. Бажаю не знати втоми і самотності, не думати про погане і сумне, слухати своє серце і дарувати йому щастя, вірити в себе і наповнювати свій власний світ яскравими фарбами кохання!

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По материалам: pozdravok.ru.