С днем ангела Ирины: яркие поздравления, картинки и открытки
В четверг, 29 апреля, женщины по имени Ирина отмечают свой день ангела. Так, в эту дату православная церковь чтит память их святой покровительницы – христианской мученицы Ирины Аквилейской, жившей в 4 веке.
Ирина – имя греческого происхождения, которое переводится как "мир", "спокойствие". К именинам Ирины OBOZREVATEL публикует яркие открытки, картинки, стихи, смс и видео с поздравлениями.День ангела Ирины: смс, стихи и проза
С днем ангела Ирину поздравляю.
Удачи и успехов в делах желаю.
Чтобы твои друзья всегда помогали,
И семья здоровой была!
***
Ірина, дорога,
Прекрасна, моя рідна,
Тебе я вітаю
І з радістю бажаю
Здоров'я і турботи,
Чудової роботи,
Добра і кохання.
Нехай збуваються бажання!
***
Ирина, поздравленья принимай!
Будь смелой, все невзгоды побеждай,
Будь яркой, как полночная звезда,
Счастливой и любимой будь всегда!
***
Вітаємо Вас, Ірино.
Побажати хочемо всіх благ,
Щоб життя було легким,
Щоб блиск завжди в очах.
Щоб негаразди усілякі
Не змогли Вам дошкулити,
Щоб ангел Вас собою
Від всього злого зміг закрити.
***
Ирочка, поздравляю тебя с днем ангела и желаю, чтобы сегодня и всегда твои глаза светились радостью, любовью, нежностью. Живи долго и счастливо, не зная печали. Всегда оставайся такой же обаятельной, доброй, веселой и отзывчивой.
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З днем ангела! Нехай у твоєму житті, дорога Ірочка, буде все складатися так, як ти бажаєш! Нехай твої гарні очі завжди сяють від щастя, а чарівна посмішка радує всіх навколо! Бажаю, щоб кожна мить твого життя була прекрасною! Досягай поставлених цілей і завжди будь улюбленицею Фортуни!
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Ирочка, поздравляю с днем ангела! Желаю чувствовать себя желанной и любимой, единственной, уникальной и особенной! Веселой тебе и насыщенной событиями жизни, путешествий и встреч, любви и нежности!
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Мила Іринко, з днем ангела! Я щиро вітаю тебе і бажаю, щоб мрії збувалися. Бажаю не знати втоми і самотності, не думати про погане і сумне, слухати своє серце і дарувати йому щастя, вірити в себе і наповнювати свій власний світ яскравими фарбами кохання!Картинки и открытки в день ангела Ирины
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По материалам: pozdravok.ru.