С днем ангела Ирины 2021: лучшие поздравления и открытки

В пятницу, 1 октября, женщины по имени Ирина отмечают свой день ангела. В эту дату православная церковь чтит память их святой покровительницы, мученицы Ирины Египетской, пострадавшей за веру в третьем веке в Египте.

Ирина – имя греческого происхождения, которое переводится как "мир", или "спокойствие". К именинам Ирины OBOZREVATEL собрал подборку ярких поздравлений, видео и открыток.

Ирина означает мир, покой,

Тебе сполна оно, поверь, подходит!

Ты даришь людям счастье и любовь,

Они в тебе и доброту находят.

Хочу я в день ангела твой пожелать

Тебе всегда прекрасной оставаться,

А если хочешь что-то поменять –

Пусть счастье не устанет откликаться!

Видео дня

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Ірочко, з днем ангела тебе!

Зі святом сьогодні вітаю,

Адже про іменини забувати не можна,

Я ж від себе тобі щиро бажаю:

Чистого неба і сонячних днів,

Добрих і вірних подруг і друзів,

Вдома – достатку, затишку завжди,

Нехай у житті не буває біди.

Здоров'я, успіху, посмішки в очах,

Віри, надії, удачі в справах,

У сім'ї – розуміння, тепла і любові.

Нехай юності полум'я не гасне у крові!

***

то в имени твоем? Мир и покой,

Ирине в именины пожелаю,

Чтоб счастье бесконечною рекой

Текло по жизни, не имея края.

Чтоб солнечными были твои годы,

И радость была рядом непременно.

Чтоб обходили стороной невзгоды,

И чтоб легко жилось и вдохновенно!

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Дорога Ірино, хочу тебе привітати з днем ангела і побажати тобі, щоб під ногами стелився м'який килим з успіху і везіння, щоб поруч завжди були рідні та близькі люди, щоб за спиною залишалися теплі й радісні спогади, а попереду були перспективні горизонти щастя і успіху.

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Мила Іринко, вітаю тебе з твоїм днем ангела і бажаю, щоб сьогодні і завжди твої очі світилися радістю, любов'ю, ніжністю. Живи довго і щасливо, не знаючи печалі. Завжди залишайся такою ж чарівною, доброю, веселою і чуйною.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября в Украине также отмечают День ветерана, а также День пожилых людей. Оба эти праздника в нашей стране утверждены на государственном уровне.

По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.