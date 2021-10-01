С днем ангела Ирины 2021: лучшие поздравления и открытки
В пятницу, 1 октября, женщины по имени Ирина отмечают свой день ангела. В эту дату православная церковь чтит память их святой покровительницы, мученицы Ирины Египетской, пострадавшей за веру в третьем веке в Египте.
Ирина – имя греческого происхождения, которое переводится как "мир", или "спокойствие". К именинам Ирины OBOZREVATEL собрал подборку ярких поздравлений, видео и открыток.Поздравления с днем ангела Ирины в стихах и прозе
Ирина означает мир, покой,
Тебе сполна оно, поверь, подходит!
Ты даришь людям счастье и любовь,
Они в тебе и доброту находят.
Хочу я в день ангела твой пожелать
Тебе всегда прекрасной оставаться,
А если хочешь что-то поменять –
Пусть счастье не устанет откликаться!
***
Ірочко, з днем ангела тебе!
Зі святом сьогодні вітаю,
Адже про іменини забувати не можна,
Я ж від себе тобі щиро бажаю:
Чистого неба і сонячних днів,
Добрих і вірних подруг і друзів,
Вдома – достатку, затишку завжди,
Нехай у житті не буває біди.
Здоров'я, успіху, посмішки в очах,
Віри, надії, удачі в справах,
У сім'ї – розуміння, тепла і любові.
Нехай юності полум'я не гасне у крові!
***
то в имени твоем? Мир и покой,
Ирине в именины пожелаю,
Чтоб счастье бесконечною рекой
Текло по жизни, не имея края.
Чтоб солнечными были твои годы,
И радость была рядом непременно.
Чтоб обходили стороной невзгоды,
И чтоб легко жилось и вдохновенно!
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Дорога Ірино, хочу тебе привітати з днем ангела і побажати тобі, щоб під ногами стелився м'який килим з успіху і везіння, щоб поруч завжди були рідні та близькі люди, щоб за спиною залишалися теплі й радісні спогади, а попереду були перспективні горизонти щастя і успіху.
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Мила Іринко, вітаю тебе з твоїм днем ангела і бажаю, щоб сьогодні і завжди твої очі світилися радістю, любов'ю, ніжністю. Живи довго і щасливо, не знаючи печалі. Завжди залишайся такою ж чарівною, доброю, веселою і чуйною.Открытки и картинки ко дню ангела Ирины
Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября в Украине также отмечают День ветерана, а также День пожилых людей. Оба эти праздника в нашей стране утверждены на государственном уровне.
По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.