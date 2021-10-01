День ветерана и пожилых людей: история, традиции и поздравления с праздником
В пятницу, 1 октября, мир отмечает Международный день пожилых людей, а в Украине, кроме того, отмечается День ветерана.
OBOZREVATEL рассказывает о традициях и истории этих праздников, а также публикует оригинальные поздравления.Международный день пожилых людей: история и традиции
Праздник был учрежден в 1990 году на 45-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В принятой резолюции, в частности, признавалась стремительность старения населения мира, а также способность пожилых людей внести значительный вклад в развитие общества. Также Генассамблея призвала правительства и неправительственные организации делать взносы в Целевой фонд по проблемам старения.
Украина как полноправный член ООН поддержала инициативу сообщества и с 1991 года отмечает День пожилых людей. Соответствующее решение было утверждено постановлением Кабинета министров от 26 сентября 1997 года.
1 октября в мире проходят разнообразные фестивали, конференции, благотворительные акции и конгрессы в поддержку прав пожилых людей и их роли в обществе.
День ветерана в Украине отмечается в соответствии с указом президента Украины Леонида Кучмы N 1135/2004 от 24 сентября 2004 года. Праздник отмечается в один день с Международным днем пожилых людей.Поздравления с Днем ветеранов и пожилых людей
Пожелаем Вам здоровья,
Жизни долгих лет,
Чтобы радостью наполнен
Был для Вас весь свет,
Оптимизма, бодрости,
Солнечных Вам дней,
Чтоб не знали горести,
Жили веселей!
***
З днем людей похилого віку
Прийміть привітання!
Величезного здоров'я вам,
Сил, бадьорості, везіння.
Нехай блищать частіше
Від радості очі!
Побільше сміху, щастя,
Нехай Бог береже від зла.
***
Поздравляю с Днем ветеранов и желаю всегда сохранять в своем сердце мудрость, отвагу, самоотверженность, уверенность и силу. Пусть будет мир на планете и радость в Вашей душе.
***
Долгих лет желаем вам,
Жизни без болезней!
Чтобы было в жизни все,
Что для вас полезней!
Мудрость ваша пусть несет
Нам свои познания,
Сил и новых вам высот,
Нового признания!
***
Ви дуже багато бачили,
Величезний досвід за спиною.
Я в цей день Вам побажаю
Жити зі спокійною душею.
Купатися Вам в любові, турботі
Людей коханих, дорогих.
Щоб були Ви завжди в пошані,
Проблем не знали жодних.
***
С днем пожилых людей
Примите поздравления!
Огромного здоровья вам,
Сил, бодрости, везения.
Пускай блестят почаще
От радости глаза!
Побольше смеха, счастья,
Пусть Бог хранит от зла.
***
У Міжнародний день людей похилого віку бажаємо вам усмішок, добра й людського тепла. Нехай кожен буде обдарований увагою і розумінням рідних, турботою і душевністю. Довгих вам років життя, здоров'я і миру в душі. За ваше життя ви зробили так багато, що заслуговуєте поваги, достатку і благополуччя. Щастя вам!
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Поздравляем всех тех, чьи виски украшены сединой, но сердца и характер, по прежнем прочнее любого алмаза. Пускай ваши года будут не в укор вам, а в пример нам. Вы для нас всегда являетесь бесценным кладезем мудрости, науки и опыта. Желаем, чтобы здоровье еще долго позволяло вам жить активной и разносторонней жизнью. Чтобы вы всегда имели силы и возможности осуществить все то, о чем мечталось в молодости. Будьте активными, счастливыми и целеустремленными, ведь звание "пожилой человек" – это не диагноз, а заслуженный почет и уважение. С праздником!
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По материалам: pozdravok.ru.