С днем ангела Игоря 2021: яркие открытки и видео с поздравлениями

В пятницу, 18 июня, мужчины по имени Игорь празднуют свой день ангела. В эту дату православная церковь отмечает перенесение мощей благоверного великого князя Киевского Игоря из Киева в Чернигов, состоявшееся в 1150 году.

Игорь – имя скандинавского происхождения, которое переводят как "охраняющий имя Бога". Ко дню ангела Игоря OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений в стихах, картинках, открытках и видео.

Тебе поспішаю привітати, що прийшов

Видео дня

День іменин твоїх чудових, Ігор,

Залишмо справи, сядемо за стіл,

Я захопив з собою вино з білої сливи.

Наллємо трохи, хай підніме настрій,

Нехай веселіше відразу стане і тепліше,

Тобі бажаю, Ігорю, удач, везіння,

Добра і радості, і багато світлих днів.

***

С днем ангела твоим чудесным, Игорек,

Пусть он тебя всегда в пути оберегает,

Суровый пусть не поднесет тебе урок,

Пусть будет ласковым с тобой и защищает.

Пусть над тобою он разгонит злые тучи,

И хлынет в окна яркий, чистый свет,

Чтоб с каждым днем ты жил лишь только лучше,

Пусть Бог дает тебе удачу и совет.

***

Тебе привітати, Ігоре, з днем іменин

Дозволь сьогодні від всієї душі,

День ангела в році всього один,

Нехай інші будуть так само хороші.

Нехай тобі попутний вітер допомагає

Йти вперед, до мрії своєї заповітної,

Нехай ангел твій з небес оберігає,

Твої успіхи неодмінно хай помітять.

***

С днем ангела, Игорь! В твоем имени заключена бурлящая энергия, пусть же она ведет тебя по жизни. Пусть каждое дело с легкостью удается, а успех повсюду находит тебя в работе и в личной жизни.

***

Ігорю, ти дивовижна, яскрава, інтелектуально піднесена і співчутлива людина. Твоє добре серце не може не захопити. У твій день ангела щиро хочу побажати тобі сил, які допоможуть тобі добитися нових перспектив і радості. Насолоджуйся життям, бери від нього максимум і не забувай про самовдосконалення!

***

Поздравляю веселого и доброго Игоря с радостным и светлым праздником – днем его ангела. Желаю больших и маленьких чудес в жизни, крупного везения и высокого достатка, искреннего уважения и взаимной любви, чтоб жилось всегда красиво, весело и сладко.

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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.