С днем ангела Игоря 2021: яркие открытки и видео с поздравлениями
В пятницу, 18 июня, мужчины по имени Игорь празднуют свой день ангела. В эту дату православная церковь отмечает перенесение мощей благоверного великого князя Киевского Игоря из Киева в Чернигов, состоявшееся в 1150 году.
Игорь – имя скандинавского происхождения, которое переводят как "охраняющий имя Бога". Ко дню ангела Игоря OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений в стихах, картинках, открытках и видео.
Тебе поспішаю привітати, що прийшов
День іменин твоїх чудових, Ігор,
Залишмо справи, сядемо за стіл,
Я захопив з собою вино з білої сливи.
Наллємо трохи, хай підніме настрій,
Нехай веселіше відразу стане і тепліше,
Тобі бажаю, Ігорю, удач, везіння,
Добра і радості, і багато світлих днів.
***
С днем ангела твоим чудесным, Игорек,
Пусть он тебя всегда в пути оберегает,
Суровый пусть не поднесет тебе урок,
Пусть будет ласковым с тобой и защищает.
Пусть над тобою он разгонит злые тучи,
И хлынет в окна яркий, чистый свет,
Чтоб с каждым днем ты жил лишь только лучше,
Пусть Бог дает тебе удачу и совет.
***
Тебе привітати, Ігоре, з днем іменин
Дозволь сьогодні від всієї душі,
День ангела в році всього один,
Нехай інші будуть так само хороші.
Нехай тобі попутний вітер допомагає
Йти вперед, до мрії своєї заповітної,
Нехай ангел твій з небес оберігає,
Твої успіхи неодмінно хай помітять.
***
С днем ангела, Игорь! В твоем имени заключена бурлящая энергия, пусть же она ведет тебя по жизни. Пусть каждое дело с легкостью удается, а успех повсюду находит тебя в работе и в личной жизни.
***
Ігорю, ти дивовижна, яскрава, інтелектуально піднесена і співчутлива людина. Твоє добре серце не може не захопити. У твій день ангела щиро хочу побажати тобі сил, які допоможуть тобі добитися нових перспектив і радості. Насолоджуйся життям, бери від нього максимум і не забувай про самовдосконалення!
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Поздравляю веселого и доброго Игоря с радостным и светлым праздником – днем его ангела. Желаю больших и маленьких чудес в жизни, крупного везения и высокого достатка, искреннего уважения и взаимной любви, чтоб жилось всегда красиво, весело и сладко.Картинки и открытки в день ангела Игоря
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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.